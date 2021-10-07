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Разумков відповів, чи є у нього президентські амбіції

Народний депутат Дмитро Разумков після відставки з посади голови Верховної Ради відповів, чи планує балотуватися на президентських виборах. Ексспікер натякнув, що “Рада прибрала запобіжник”.

Четвер, 7 жовтня 2021, 13:24

Про це він повідомив на брифінгу після голосування.

Як відомо, сьогодні народні депутати відправили у відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова. За відставку Дмитра Разумкова віддали свої голоси 284 народних депутати.

Після голосування Разумков повідомив, що на пенсію не збирається, тому формуватиме власну політичну команду. Також він відповів, чи планує балотуватися на виборах президента.

“Президентські вибори поки що не розпочалися ж. Але раніше казали, що з голови Верховної Ради ніхто не ставав президентом. Цей запобіжник Рада сьогодні прибрала”, – сказав Разумков.

Нагадаємо, що на посаду нового голови Верховної Ради висунули п’ять кандидатур: Руслана Стефанчука, Ярослава Железняка, Яну Зінкевич, Гео Лероса та Олексія Гончаренка.

Голосування за нового спікера Парламенту відбудеться завтра, 8 жовтня.

Голову Верховної Ради Дмитра Разумкова відсторонили від ведення пленарних засідань на два дні. За це рішення проголосували 240 народних депутатів, з яких 200 голосів віддали “слуги народу”.

Також Разумков розповів, що його видалили з усіх фракційних чатів “Слуги народу”.

Перед голосуванням Дмитро Разумков повідомив, що дві фракції ініціювали його відсторонення від ведення засідань.

Теги: вибори президента, відставка Разумкова, Дмитро Разумков

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