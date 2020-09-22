Про це Разумков заявив в інтерв’ю телеканалу “Прямий”.

Голова парламенту зазначив, що не згодний з позицією щодо того, що ця постанова якимось чином вливає на Мінські переговори. Таку позицію висловлював заступник голови української делегації у Тристоронній контактній групі, віцепрем’єр-міністр Олексій Резніков.

Разумков наголосив, що це — документ разової дії, який стосується лише жовтневих місцевих виборів, а не виборів загалом.

Спікер Верховної Ради виступив проти внесення будь-яких змін до постанови, оскільки відповідний документ згідно з законодавством має бути ухвалений за 90 днів до голосування, а зміни можуть поставити під сумнів легітимність цих виборів.

“Дивіться, проголосовані зміни до постанови, на мій погляд, неможливі і я поясню чому. Тому що знову повертаємося до “90 днів”. Вносити зміни в той процес, який вже розпочався… А він розпочався саме тому що Верховна Рада прийняла таке рішення. У неділю висували кандидатів по державі, хтось в суботу проводив конференції та з’їзди. Тобто сьогодні внести зміни до цієї постанови – це поставити під сумнів легітимність проведення виборів. Чому? Тому що вибори — це черговість дій: одна йде за іншою”, — заявив він.

На уточнювальне запитання щодо того, чи не може бути чиєюсь метою поставити під сумнів легітимність виборів, Разумков наголосив: “Я впевнений, що такого завдання в ешелонах влади точно немає, про це навіть мова не може йти”.

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Що відомо про можливі зміни до постанови щодо місцевих виборів?

15 липня Верховна Рада України призначила на 25 жовтня 2020 року чергові місцеві вибори. Відповідно до цієї постанови, проведення виборів неможливе на окупованих територіях України — тільки на підконтрольній українській владі території.

19 серпня під час засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі голова делегації України Леонід Кравчук проінформував сторони про те, що звернувся до парламенту з приводу цієї постанови.

Він попросив Раду розглянути питання щодо відповідності постанови закону “Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей” та Мінським угодам.

Згодом Кравчук пояснив, що зміна тексту постанови є вимогою російської сторони.

Зі зверненням з приводу змін до постанови звернувся до парламенту і заступник голови делегації Вітольд Фокін. За словами спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, звернення Фокіна має зовсім інший зміст.

26 серпня, після засідання парламентського комітету з питань державної влади, на якому розглядався лист Кравчука, Резніков проінформував, що вибори в ОРДЛО регулюють не цією постановою, а окремим законом, який має прийняти парламент.

31 серпня Разумков повідомив, що постанову про вибори Верховна Рада має приймати за 90 днів до їх проведення. Якщо вносити зміни до постанови зараз, будуть порушені строки та це може призвести до зриву виборів по всій країні.

2 вересня, інформуючи про підсумки засідання ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі, в Офісі президента зазначили, що представники РФ у ТКГ і далі наполягають на внесенні змін до постанови Верховної Ради України і блокують обговорення інших питань.