Голова Верховної Ради Дмитро Разумков з трибуни Парламенту заявив, що принципи, з якими він прийшов на свою посаду, залишилися для нього незмінними, проте "слуги народу" їх змінили.

Про це повідомляють #Букви.

Разумков розпочав свій виступ із цитування передвиборчої програми президента Володимира Зеленського.

“Я розповім вам про Україну своєї мрії. Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження”, – сказав спікер.

Дмитро Разумков нагадав, що “слуги” йшли на вибори та до Парламенту “не за грошима”, а для того, щоб змінити країну на краще. За його словами, це була “сліпа віра”.

“На жаль, сьогодні в цій залі я бачу вже інші очі. Вони сильно змінились. Весь цей час я намагався зробити, щоб хоча б частина цих обіцянок стала реальністю… Якщо ми повернемось до принципів, то принцип демократії, до якого ми йшли, став принципом влади більшості, принцип верховенства права та закону змінився на політичну доцільність, принцип права на власну позицію та свободу слова змінив принцип “хто не з нами, той проти нас”, принцип “закон один для всіх” став принципом “друзям – усе, ворогам – закон. А принцип, що офшори для влади – ганьба став принципом “нічого страшного, у кожного ФОПу вони є”.

Голосування за нового спікера Парламенту відбудеться завтра, 8 жовтня.

Нагадаємо, що голову Верховної Ради Дмитра Разумкова відсторонили від ведення пленарних засідань на два дні. За це рішення проголосували 240 народних депутатів, з яких 200 голосів віддали “слуги народу”.

Також Разумков розповів, що його видалили з усіх фракційних чатів “Слуги народу”.