Голова Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що не підтримує люстрацію, оскільки під неї потрапила велика кількість людей, які були ефективні і "не були замазані в гучних скандалах".

Про це Разумков розповів в інтерв’ю РБК-Україна.

Голова ВРУ зазначив, що відповідальність має бути персональною і людей, які замішані в корупції потрібно садити, а не звільняти.

“Моє ставлення до люстрації досить специфічне: я її не підтримую. Поясню чому. Під люстрацію потрапило багато людей, які були ефективні і які об’єктивно не були замазані в гучних скандалах”, – заявив він.

При цьому, відповідаючи на питання про те, чи не хоче він сам ініціювати питання корекції закону про люстрацію, Разумков відповів, що для цього йому необхідно розуміти рівень підтримки такої ініціативи серед нардепів, “щоб це не було “холостим пострілом”.