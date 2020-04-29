Про це Разумков розповів в інтерв’ю РБК-Україна.
Голова ВРУ зазначив, що відповідальність має бути персональною і людей, які замішані в корупції потрібно садити, а не звільняти.
“Моє ставлення до люстрації досить специфічне: я її не підтримую. Поясню чому. Під люстрацію потрапило багато людей, які були ефективні і які об’єктивно не були замазані в гучних скандалах”, – заявив він.
При цьому, відповідаючи на питання про те, чи не хоче він сам ініціювати питання корекції закону про люстрацію, Разумков відповів, що для цього йому необхідно розуміти рівень підтримки такої ініціативи серед нардепів, “щоб це не було “холостим пострілом”.
- 11 липня минулого року Зеленський заявив, що його команда розробила законопроєкт, згідно з яким під люстрацію потрапляють особи, які в період з 23 лютого 2014 го по 19 травня 2019 займали посади президента України, спікера Верховної Ради, Генерального прокурора, голови СБУ, голів Антимонопольного комітету і фонду державного майна, голів Державної фіскальної служби і митниці, секретаря РНБО, керівників оборонних підприємств.
- Проєкт змін до закону про люстрацію розробив ексзаступник голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов.
- Європейський суд з прав людини визнав люстрацію в Україні порушенням прав державних чиновників.
- 18 січня 2020 року Україна оскаржила рішення Європейського суду з прав людини. Скарга не була задоволена.