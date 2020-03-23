Про це Разумков заявив в ефірі каналу “Україна”.

“Сьогодні ми готуємося до позачергового засідання Верховної Ради України, коли воно відбудеться. Наші колеги напрацьовують ряд законопроектів, вони майже готові. Я думаю, що сьогодні до вечора вони будуть вже повністю підготовлені в комітетах”, – сказав Разумков.

Він додав, що Рада не пішла на карантин, а продовжує роботу в комітетах.

Голова ВР зазначив, що зараз парламент очікує від уряду законопроекти, які будуть розглядатися на позачерговому засіданні.

“Ми дійсно працюємо над законопроектами, готуємо їх до позачергового засідання. Так само ми чекаємо від уряду і координаційної ради (з питань поширення коронавірусу – ред.) законопроектів, які необхідні для розгляду. Рада буде готова розглянути їх в найкоротший час”, – зазначив Разумков.

За його словами, кількість людей, які відвідують парламент, зменшилася, але він продовжує виконувати свої функції.

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