Про це Разумков повідомив на своїй Facebook-сторінці.
Спікер повідомив, що ризик захворіти є у кожного. Хвороба торкнулася і його сім’ю.
“Почуваюся нормально, сподіваюся, так буде і надалі. Знаходитимуся на ізоляції та працюватиму дистанційно”, – додав політик.
Також Разумков закликав усіх дотримуватися карантинних обмежень та слідкувати за власним здоров’ям.
- 9 листопада президент Володимир Зеленський отримав позитивний результат тесту на коронавірус COVID-19.
- Тоді ж голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що захворів на коронавірус.