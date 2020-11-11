Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков інфікувався коронавірусом COVID-19. Після позитивного результату тесту політик пішов на самоізоляцію.

Про це Разумков повідомив на своїй Facebook-сторінці.

Спікер повідомив, що ризик захворіти є у кожного. Хвороба торкнулася і його сім’ю.

“Почуваюся нормально, сподіваюся, так буде і надалі. Знаходитимуся на ізоляції та працюватиму дистанційно”, – додав політик.

Також Разумков закликав усіх дотримуватися карантинних обмежень та слідкувати за власним здоров’ям.