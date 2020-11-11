Про це Разумков повідомив на своїй Facebook-сторінці.

Спікер повідомив, що ризик захворіти є у кожного. Хвороба торкнулася і його сім’ю. 

“Почуваюся нормально, сподіваюся, так буде і надалі. Знаходитимуся на ізоляції та працюватиму дистанційно”, – додав політик.

Також Разумков закликав усіх дотримуватися карантинних обмежень та слідкувати за власним здоров’ям.

  • 9 листопада президент Володимир Зеленський отримав позитивний результат тесту на коронавірус COVID-19.
  • Тоді ж голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що захворів на коронавірус.