Про це повідомляє кореспондент #Букв.
П’ята сесія ВР ІХ скликання стартує вже наступного тижня, 2 лютого.
“Чергова п’ята сесія ВР дев’ятого скликання розпочне свою роботу 2 лютого. Четверту сесію Верховної Ради ІХ скликання оголошую закритою”, – заявив Разумков.
Після закриття засідання в залі прозвучав Державний гімн України.
Згідно з календарним планом п’ятої сесії, вона розпочнеться 2 лютого, а завершиться 23 липня 2021 року.
На час проведення п’ятої сесії відводяться:
• 12 тижнів – на пленарні засідання Верховної Ради;
• 7 тижнів – для роботи в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах);
• 6 тижнів – для роботи народних депутатів з виборцями.