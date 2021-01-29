Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков сьогодні оголосив про закриття четвертої сесії ІХ скликання.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

П’ята сесія ВР ІХ скликання стартує вже наступного тижня, 2 лютого.

“Чергова п’ята сесія ВР дев’ятого скликання розпочне свою роботу 2 лютого. Четверту сесію Верховної Ради ІХ скликання оголошую закритою”, – заявив Разумков.

Після закриття засідання в залі прозвучав Державний гімн України.

Згідно з календарним планом п’ятої сесії, вона розпочнеться 2 лютого, а завершиться 23 липня 2021 року.

На час проведення п’ятої сесії відводяться:

• 12 тижнів – на пленарні засідання Верховної Ради;

• 7 тижнів – для роботи в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах);

• 6 тижнів – для роботи народних депутатів з виборцями.