Про це повідомляє кореспондент #Букв.

П’ята сесія ВР ІХ скликання стартує вже наступного тижня, 2 лютого.

“Чергова п’ята сесія ВР дев’ятого скликання розпочне свою роботу 2 лютого. Четверту сесію Верховної Ради ІХ скликання оголошую закритою”, – заявив Разумков.

Після закриття засідання в залі прозвучав Державний гімн України.

Верховна Рада 29 січня

Верховна Рада 29 січня

Верховна Рада 29 січня

Верховна Рада 29 січня

Верховна Рада 29 січня

Верховна Рада 29 січня

Верховна Рада 29 січня

Верховна Рада 29 січня

Верховна Рада 29 січня

Згідно з календарним планом п’ятої сесії, вона розпочнеться 2 лютого, а завершиться 23 липня 2021 року.

На час проведення п’ятої сесії відводяться:

• 12 тижнів – на пленарні засідання Верховної Ради;

• 7 тижнів – для роботи в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах);

• 6 тижнів – для роботи народних депутатів з виборцями.