Про це повідомила народний депутат 8-го скликання Вікторія Пташник на своїй сторінці в Facebook.

“Влада розбещує. Абсолютна влада розбещує абсолютно. Влада боїться публічності, боїться майбутніх голосувань, боїться справедливих протестів та експертних думок. Саме тому з Верховної Ради України роблять справжній режимний об‘єкт. Нещодавно спікер ВРУ Дмитро Разумков своїм розпорядженням (!!!), тобто одноособовим рішенням, встановив дуже специфічний порядок допуску різних осіб до ВРУ”, – написала Пташник.

Серед цікавих положень екснардеп назвала:

1. Депутати попередніх скликань більше не допускаються в кулуари ВРУ та на засідання комітетів без спеціального дозволу.

2. Суттєво обмежено коло осіб, що можуть замовляти дозволи на вхід в ВРУ.

3. Рядові депутати не можуть самостійно запросити експертів для відстоювання своєї позиції на комітетах по законопроектах. За дозволом вони мають звертатися до керівництва ВРУ, керівництва фракцій чи керівників комітетів. А ті вже будуть вирішувати, чи дозволяти конкретному експерту бути присутнім на засіданні комітету, чи, може, його позиція не бажана і її не мають почути інші члени комітету!

4. Відео- та фотозйомка в кулуарах ВРУ може проводитися тільки акредитованими особами або тими, кому Апарат ВРУ дав на це дозвіл. По простому – не можна фотографувати або знімати на телефон депутатів.

5. Забороняється проносити плакати. Мотивація – не сприяють законодавчому процесу.

Пташник зазначила, що парламент стає як ніколи закритим.

“Показово, що вводиться термін “режимна територія” – місце постійного чи тимчасового перебування посадових осіб. Парламент стає як ніколи закритим. Згадуються наші візити в парламенти інших країн. Всюди це відкриті органи, де можуть спокійно працювати журналісти, а відвідувачі спостерігати за законодавчим процесом. Наприклад, в Конгресі США немає жодних перепон, щоб потрапити на засідання комітету. Просто приходиш, пред‘являєш документ для встановлення особи, і за наявності вільних місць просто проходиш до зали засідань. Проправцювавши всього 5 місяців, нова влада вирішила закрити український парламент. І зробити це навіть не рішенням ВРУ, а тихенько розпорядженням спікера”, – підкреслила екснардеп.

Документ, який встановлює новий порядок допуску в Раду для колишніх нардепів, вступив в силу 1 лютого. У переліку осіб, які мають доступ в кулуари Ради (перший, другий і третій поверхи поза сесійною залою), більше немає депутатів попередніх скликань. Раніше екс-нардепи мали доступ в кулуари.

У той же час екс-нардепи мають право перебувати в гостьовій ложі балкона сесійної зали парламенту.

Для журналістів правила допуску в Раду не змінилися.

Також цим розпорядженням в парламенті вводять електронні перепустки, які будуть використовувати нарівні з посвідченнями.