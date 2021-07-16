Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, народні обранці сьогодні призначили нового очільника Міністерства внутрішніх справ. Ним став уже колишній нардеп від “Слуги народу” Денис Монастирський.

Крім того, депутати заслухали доповідь голови уряду Дениса Шмигаля “щодо діяльності Кабінету Міністрів упродовж першої половини 2021 року” та ухвалили два президентські законопроєкти – про національний спротив і збільшення чисельності ЗСУ.

Після розгляду всіх запланованих питань Разумков оголосив про закриття засідання.

“Шановні колеги, останнє пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Зараз лунає гімн”, – заявив Разумков. Після цих слів у сесійній залі пролунав Державний Гімн України.

Варто зазначити, що п’ята сесія ще остаточно не завершилася: згідно з календарним планом, передбачений тиждень роботи з виборцями (з 19 по 23 липня).

Після цього нардепи вирушать на канікули.

Хоча спікер ВР Разумков не виключає проведення ще одного позачергового засідання у наступний вівторок, 20 липня. Про це він повідомив на брифінгу після завершення засідання.

За словами Разумкова, депутати поки офіційно не зверталися до нього з поданням щодо засідання (така ініціатива очікується від фракції “Слуги народу”).

Проте плани провести позачергове засідання є, щоб розблокувати підписання кількох законопроєктів (зокрема, про судову реформу і “Укроборонпром”).

“Дійсно, в понеділок ми очікуємо лист з проханням провести позачергового засідання ВР, на якому будуть розглянуті деякі постанови, які заблокували підписання законопроєктів. Це законопроєкти № 3711, 5068, 5069, 3822… Це позачергове засідання буде в першу чергу присвячене голосуванню за скасування цих постанов”, – зазначив Разумков.

Законопроєкт № 3711-д стосується відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС); № 5068 – реформування Вищої ради правосуддя (ВРП); № 5069 – запровадження штрафів за невиконання вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя (ВРП); № 3822 – реформування державного концерну “Укроборонпром” та перетворення його на акціонерне товариство.