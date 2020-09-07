Про це він сказав у інтерв’ю “Українським Новинам”.

“Монобільшість є. А про те, що не завжди всі голосують: по-перше, такої великої кількості депутатів в одній фракції ніколи не було. Так, іноді є різні думки і позиції, і я не бачу нічого поганого в тому, що не все голосується одноголосно”, — сказав він.

Разумков заявив, що неодностайне голосування депутатів відповідної фракції — це нормальний парламентський процес, так само як і наявність іноді різних думок у депутатів однієї фракції.

Він зазначив, що голосування за законопроєкт не всім складом фракції — звичайна справа, оскільки це в основному відбувається з об’єктивних причин: через перебування деяких депутатів у відрядженні, хвороби, спілкування з журналістами, роботи в окрузі.