Відповідні коментарі депутатів розміщені на сторінці Дмитра Разумкова у Facebook.
Разумков звернувся до керівництва ВР із проханням допустити журналістів задля того, щоб вони мали змогу повноцінно висвітлювати діяльність Парламенту. Він додав, що деякі депутати і так ведуть онлайн-трансляції засідань та публікують результати ухвалених рішень у прямому ефірі.
“Не бачу жодної причини закривати Раду для ЗМІ. Військ рф біля Києва, на щастя, вже немає. Що стосується небезпеки ракетних обстрілів, то, на жаль, ця загроза переслідує навіть такі об’єкти, як школи, лікарні, житлові будинки і торгівельні центри по всій Україні”, – переконаний нардеп.
Своєю чергою, нардеп Максим Бужанський заявив, що в такому випадку Рада перетвориться на майданчик популізму, що під час війни є явищем небажаним.
“І перетворити парламент на трибуну для шаленого популізму під час війни? Не думаю, що це хороша ідея, війна накладає неминучі обмеження на формат, це одне”, – переконаний нардеп.
На зауваження нардепа від партії “Голос” Ярослава Железняка про те, що популізм і так уже повернувся до стін ВР, Бужанський зауважив, що саме тому не хоче, щоб ситуація стала ще гіршою. До того ж він вважає, що робити публічним час засідань Ради теж небезпечно.
- Нагадаємо, Верховний суд України визнав дії Національної ради з питань телебачення і радіомовлення щодо анулювання ліцензій на радіомовлення ТОВ “Телеканал “Прямий” протиправними.
- 27 червня “Українська правда” оприлюднила статтю під назвою “Від facebook до допитів. Як омбудсмен Денісова вигадувала злочини росіян і втратила посаду”. Проте заголовок статті викликав чимало критики у суспільстві.