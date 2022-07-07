Народний депутат України від партії "Слуга народу", член міжфракційної політичної групи "Розумна політика" Дмитро Разумков запропонував повернути журналістів до Верховної Ради, наголосивши, що медіа – це "четверта влада". Своєю чергою, нардеп від партії "Слуга народу" Дмитро Бужанський виступив проти цієї ініціативи.

Відповідні коментарі депутатів розміщені на сторінці Дмитра Разумкова у Facebook.

Разумков звернувся до керівництва ВР із проханням допустити журналістів задля того, щоб вони мали змогу повноцінно висвітлювати діяльність Парламенту. Він додав, що деякі депутати і так ведуть онлайн-трансляції засідань та публікують результати ухвалених рішень у прямому ефірі.

“Не бачу жодної причини закривати Раду для ЗМІ. Військ рф біля Києва, на щастя, вже немає. Що стосується небезпеки ракетних обстрілів, то, на жаль, ця загроза переслідує навіть такі об’єкти, як школи, лікарні, житлові будинки і торгівельні центри по всій Україні”, – переконаний нардеп.

Своєю чергою, нардеп Максим Бужанський заявив, що в такому випадку Рада перетвориться на майданчик популізму, що під час війни є явищем небажаним.

“І перетворити парламент на трибуну для шаленого популізму під час війни? Не думаю, що це хороша ідея, війна накладає неминучі обмеження на формат, це одне”, – переконаний нардеп.

На зауваження нардепа від партії “Голос” Ярослава Железняка про те, що популізм і так уже повернувся до стін ВР, Бужанський зауважив, що саме тому не хоче, щоб ситуація стала ще гіршою. До того ж він вважає, що робити публічним час засідань Ради теж небезпечно.