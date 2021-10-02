Разумков запросив «Слуг народу» обговорити його «незадовільну» роботу

Про це повідомила речниця голови Верховної Ради Ольга Туній на своїй сторінці у Facebook.

“Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, як і обіцяв, офіційно запросив народних депутатів фракції “Слуга народу” на зустріч, щоб обговорити його “незадовільну” роботу за два роки на посаді Голови Парламенту“, – йдеться в повідомленні.

Зустріч має відбутися в понеділок, 4 жовтня, о 18:00 у конференц-залі будівлі Парламенту.

Як відомо, народні депутати від “Слуги народу” ухвалили рішення розпочати збір підписів за відставку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Ініціатором став голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія. Він подав звернення від фракції.