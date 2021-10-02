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Разумков запросив «Слуг народу» обговорити його «незадовільну» роботу

Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков запросив народних депутатів фракції “Слуга народу” обговорити його ”незадовільну” роботу.

Субота, 2 жовтня 2021, 11:37

Про це повідомила речниця голови Верховної Ради Ольга Туній на своїй сторінці у Facebook.

“Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, як і обіцяв, офіційно запросив народних депутатів фракції “Слуга народу” на зустріч, щоб обговорити його “незадовільну” роботу за два роки на посаді Голови Парламенту“, – йдеться в повідомленні.

Зустріч має відбутися в понеділок, 4 жовтня, о 18:00 у конференц-залі будівлі Парламенту.

Як відомо, народні депутати від “Слуги народу”  ухвалили рішення  розпочати збір підписів за відставку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Ініціатором став голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія. Він подав звернення від фракції.

У Верховній Раді підготували підписні листи за відставку Разумкова після першого звернення Арахамії від фракції. Наразі вони містяться в в Апараті ВР.

  • Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков на тлі новин про свою відставку розповів про конфлікти з колегами, обіцянки президента щодо одного строку та олігархів.
Теги: Верховна Рада, відставка, Давид Арахамія, Дмитро Разумков, Слуга народу

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