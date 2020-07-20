Глава Верховної Ради Дмитро Разумков запевнив, що прийняття законопроєкту №2693 "Про медіа" без доопрацювання не відбудеться. Розгляд доопрацьованого законопроєкту можливо у вересні.

Про це він заявив на брифінгу, повідомляє кореспондент #Букв.

За його словами, законопроєкт “Про медіа” буде розглядатися тільки в першому читанні і коли це буде – поки не відомо. Крім того, документ вимагає значних доопрацювань.

“Щодо цього законопроєкту думки депутатів розділилися. Також є думка кількох поважних міжнародних організацій, які схвально оцінюють його. Але є і журналісти – хтось його підтримує, хтось намагається його коментувати, а хтось займає досить жорстку позицію щодо цього законопроєкту”, – зазначив Разумков.

Він вважає, що закон “Про медіа” не буде прийнятий ні в першому читанні, ні в цілому. “Я думаю, що всі народні депутати будуть виходити з інтересів держави, з інтересів безпеки, інтересів свободи слова та незалежної журналістики”, – сказав глава парламенту.

“Я не можу сказати, що в повному обсязі підтримую всі норми, передбачені в цьому законопроєкті в першому читанні”.

Фото: Ян Доброносов, #Букви

Документ був ініційований нардепами від “Слуги народу” і групи “За майбутнє”. Він викликав резонанс через низку суперечливих положень. Проєкт закону зареєстрували в Парламенті ще в грудні минулого року.

Документом пропонується ввести регуляцію онлайн-ЗМІ, блогерів і веб-платформ (наприклад, Netlix або Facebook).

Окремо прописано, що обов’язковій реєстрації підлягають суб’єкти, які здійснюють мовлення без використання радіочастотного ресурсу, суб’єкти у сфері друкованих медіа, провайдери аудіовізуальних сервісів, а також суб’єкти у сфері медіа, в тому числі і нерезиденти України, які надають користувачам на території України доступ до своїх медіа-сервісів на умовах, що передбачають оплату доступу.

Розширюються повноваження регулятора – Нацради з питань телебачення і радіомовлення (вона зможе миттєво реагувати, аж до тимчасового припинення мовлення). Передбачені наступні санкції за порушення вимог законодавства: штраф; анулювання ліцензії або скасування реєстрації; заборона на роботу медіа.