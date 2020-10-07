Відповідний документ опубліковано на офіційному сайті Парламенту.

Так, Разумков вніс зміни до свого розпорядження від 12 березня “Про додаткові заходи із попередження виникнення гострої респіраторної хвороби”.

Згідно зі змінами, в адміністративній будівлі Верховної Ради (вул. Грушевського, 5) дозволяється присутність представників ЗМІ при наявності постійної картки акредитації та разових додаткових перепусток у наступній кількості:

• до 120 осіб – у прес-центрі на третьому поверсі;

• до 30 осіб – у ложі преси балкону зали засідань ВР.

Від телевізійних каналів допускається не більше двох знімальних груп (до 4 осіб), від інформаційних агентств – до 2 осіб, а від інших видань – по 1 особі.

Допуск до будівлі по вул. Грушевського, 5 буде здійснюватися через під’їзд № 1 у порядку черги (за наявності постійної картки акредитації та разових додаткових перепусток, які будуть видаватися на вході в будівлю, і повинні бути повернуті на цей пост після закінчення робочого дня).

Допуск операторів/фотокореспондентів з обладнанням в ложу преси відбуватиметься також в порядку черги.

Попередні додаткові картки є недійсними.

У коментарі #Буквам керівниця пресслужби Апарату ВР Ірина Кармелюк уточнила, що до будівлі Парламенту будуть пропускати 120 журналістів на день (з яких 30 зможуть одноразово знаходитися в ложі преси).

Разові додаткові перепустки не будуть закріплені за окремими ЗМІ (тобто ті представники ЗМІ, який потраплять у перші 120 осіб, і отримають перепустку).

Кармелюк зазначила, що нові правила повинні допомогти дотримуватися карантинних обмежень у Парламенті. При цьому вона уточнила, що хоча в ВР акредитовано близько 3500 журналістів, зазвичай у прес-центр приходять близько 60.