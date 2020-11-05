Верховна Рада України не змогла з першого разу ухвалити зміни до Бюджетного кодексу. Після цього до нардепів звернувся спікер ВР Дмитро Разумков і нагадав їм про необхідність працювати.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, законопроєкт № 4100 “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України” за основу підтримали лише 225 нардепів при 226 мінімально необхідних.

Цей проєкт закону є бюджетоутворюючим. Його поставили на голосування без обговорення.

Після цього планувалося розпочати розгляд бюджету-2021 в першому читанні.

Після провального голосування голова ВР Дмитро Разумков підкликав до себе голів фракцій і депутатських груп і провів з ними нараду біля президії.

Один із нардепів підійшов до президії ВР і звернувся до Разумкова зі словами: “Діма, дві людини не встигли (проголосувати, – ред.)”. “Не встигли – на роботу, бл*дь треба ходити, Коля. Де ти ходиш?”, – прозвучало у відповідь від одного з присутніх на нараді з Разумковим.

Точно встановити, хто це сказав, неможливо (імовірно, звернувся до учасників наради нардеп від “Слуги народу” Микола Тищенко, а відповів йому голова фракції “СН” Давид Арахамія).

– Діма, дві людини не встигли проголосувати! – Не встигли – на роботу, бл*дь треба ходити, Коля. Де ти ходиш? Робочі будні “слуг” які провалили голосування за бюджет: https://t.co/waUC8u67a7 pic.twitter.com/Tyg03d7Bl1 — Букви (@Bykvu) November 5, 2020

Провал голосування “слуги народу” також обговорювали в чаті:

За підсумками наради Разумков дав доручення Комітету з питань бюджету невідкладно зібратися на засідання для розгляду законопроєкту №4100. Після цього документ буде повторно розглянуто сьогодні на позачерговому засіданні о 12:00.

Крім того, Разумков закликав нардепів пам’ятати про відповідальність, а не “пити каву до 11:00”.

“Звертаюся до тих нардепів, які до 11:00 не випили каву. Я дуже вас попрошу розуміти відповідальність, яка на вас лежить, і перебувати в сесійній залі. А не приходити потім і говорити, що 10 людей запізнилися, 15 спізнилися. Я ж бачу, що 346 в залі”, – наголосив Разумков.