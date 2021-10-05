Про це повідомляють #Букви.

За це рішення проголосувало 240 народних депутатів, з яких 200 голосів віддали “слуги народу”.

Як голосували нардепи:

  • “Слуга народу” – 200 голосів “за”, 6 “проти”;
  • ОПЗЖ – 0 голосів “за”, 24 “проти”;
  • “Європейська солідарність”, – 0 “за”, 27 “проти”;
  • “Батьківщина”, – 0 “за”, 18 “проти”;
  • “За майбутнє”, – 16 “за”, 0 “проти”;
  • “Голос”, – 3 “за”, 10 “проти”;
  • “Довіра”, – 18 “за”, 1 “проти”.

Процедуру відсторонення Разумкова народні депутати ініціювали через нібито порушення ним регламенту Парламенту.

Дмитро Разумков Дмитро Разумков Дмитро Разумков

відсторонення разумкова

Фото: #Букви

Перед голосування Дмитро Разумков повідомив, що дві фракції ініціювали його відсторонення від ведення засідань.