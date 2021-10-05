Голову Верховної Ради Дмитра Разумкова відсторонили від ведення пленарних засідань на два дні.

Про це повідомляють #Букви.

За це рішення проголосувало 240 народних депутатів, з яких 200 голосів віддали “слуги народу”.

Як голосували нардепи:

“Слуга народу” – 200 голосів “за”, 6 “проти”;

ОПЗЖ – 0 голосів “за”, 24 “проти”;

“Європейська солідарність”, – 0 “за”, 27 “проти”;

“Батьківщина”, – 0 “за”, 18 “проти”;

“За майбутнє”, – 16 “за”, 0 “проти”;

“Голос”, – 3 “за”, 10 “проти”;

“Довіра”, – 18 “за”, 1 “проти”.

Процедуру відсторонення Разумкова народні депутати ініціювали через нібито порушення ним регламенту Парламенту.

Фото: #Букви

Перед голосування Дмитро Разумков повідомив, що дві фракції ініціювали його відсторонення від ведення засідань.