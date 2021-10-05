Про це повідомляють #Букви.
За це рішення проголосувало 240 народних депутатів, з яких 200 голосів віддали “слуги народу”.
Як голосували нардепи:
- “Слуга народу” – 200 голосів “за”, 6 “проти”;
- ОПЗЖ – 0 голосів “за”, 24 “проти”;
- “Європейська солідарність”, – 0 “за”, 27 “проти”;
- “Батьківщина”, – 0 “за”, 18 “проти”;
- “За майбутнє”, – 16 “за”, 0 “проти”;
- “Голос”, – 3 “за”, 10 “проти”;
- “Довіра”, – 18 “за”, 1 “проти”.
Процедуру відсторонення Разумкова народні депутати ініціювали через нібито порушення ним регламенту Парламенту.
Фото: #Букви
Перед голосування Дмитро Разумков повідомив, що дві фракції ініціювали його відсторонення від ведення засідань.
- 30 вересня нардепи розпочали збір підписів за відставку голови ВРУ Дмитра Разумкова, ініціатором цього був Давид Арахамія.
- В той же день у Верховній Раді підготували підписні листи за відставку Разумкова після першого звернення Арахамії від фракції. Наразі вони містяться в Апараті ВР.
- На тлі новин про свою відставку Дмитро Разумков розповів про конфлікти з колегами, обіцянки президента щодо одного строку та олігархів.
- Нещодавно Дмитро Разумков анонсував направлення законопроєкту №5599 про олігархів до Венеційської комісії.
- 2 жовтня Зеленський назвав відставку Разумкова питанням внутрішньофракційним.