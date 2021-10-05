Про це він повідомив на брифінгу у стінах парламенту, інформують #Букви.
За словами Разумкова, він не часто спілкувався в цих чатах із колегами. Проте він отримував із них необхідну інформацію.
Крім того, спікер відповів на запитання щодо ймовірного виходу з партії “Слуга народу”. За його словами, голова політсили Олександр Корнієнко публічно заявив, що Разумков не є членом партії.
“Я ж не буду сперечатися з головою партії, правда ж?” – сказав Разумков.
Щодо ймовірного приєднання до іншої фракції Разумков зазначив, що все відбудеться згідно з регламентом.
Нагадаємо, що голову Верховної Ради Дмитра Разумкова відсторонили від ведення пленарних засідань на два дні. За це рішення проголосували 240 народних депутатів, з яких 200 голосів віддали “слуги народу”.
Перед голосуванням Дмитро Разумков повідомив, що дві фракції ініціювали його відсторонення від ведення засідань.
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