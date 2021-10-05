Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, що його видалили з усіх фракційних чатів "Слуги народу".

Про це він повідомив на брифінгу у стінах парламенту, інформують #Букви.

За словами Разумкова, він не часто спілкувався в цих чатах із колегами. Проте він отримував із них необхідну інформацію.

Крім того, спікер відповів на запитання щодо ймовірного виходу з партії “Слуга народу”. За його словами, голова політсили Олександр Корнієнко публічно заявив, що Разумков не є членом партії.

“Я ж не буду сперечатися з головою партії, правда ж?” – сказав Разумков.

Щодо ймовірного приєднання до іншої фракції Разумков зазначив, що все відбудеться згідно з регламентом.

Нагадаємо, що голову Верховної Ради Дмитра Разумкова відсторонили від ведення пленарних засідань на два дні. За це рішення проголосували 240 народних депутатів, з яких 200 голосів віддали “слуги народу”.

Перед голосуванням Дмитро Разумков повідомив, що дві фракції ініціювали його відсторонення від ведення засідань.