Про це сказав Володимир Зеленський під час пресконференції, передає кореспондент Букв#.
“Що стосується ділянок розведення – ніякі ділянки не розводилися, бо не було зустрічей в Мінську. Насамперед, ми перезавантажили Мінську групу і всі це бачать”, – сказав Зеленський.
Зеленський запевнив, що питання повернення українських територій залишається під увагою, проте через епідемію зустрічі ні в якому форматі не відбувалися.
Нагадаємо, під час останньої зустрічі у Нормандському форматі, сторони домовилися про чергове розведення військ на лінії розмежування. Ділянки повинні були визначити на зустрічі Мінської групи.
До цього, 30 червня 2019 року відбулося розведення на найспокійнішій ділянці – у Станиці Луганській, 29 жовтня сили відійшли з позицій у Золотому.
- Нагадаємо, розведення на лінії фронту, на додаткових трьох ділянках, було домовлено під час останньої зустрічі в нормандської форматі, не проводилося.
- Сьогодні, 20 травня, в Маріїнському парку відбудеться прес-конференція Президента Володимира Зеленського. Але зараз в Києві дощ, а локацію на відкритому повітрі не обладнали навісами.