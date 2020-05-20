Розведення на лінії фронту, на додаткових трьох ділянках, що було домовлено під час останньої зустрічі у Нормандському форматі, не проводилось.

Про це сказав Володимир Зеленський під час пресконференції, передає кореспондент Букв#.

“Що стосується ділянок розведення – ніякі ділянки не розводилися, бо не було зустрічей в Мінську. Насамперед, ми перезавантажили Мінську групу і всі це бачать”, – сказав Зеленський.

Зеленський запевнив, що питання повернення українських територій залишається під увагою, проте через епідемію зустрічі ні в якому форматі не відбувалися.

Нагадаємо, під час останньої зустрічі у Нормандському форматі, сторони домовилися про чергове розведення військ на лінії розмежування. Ділянки повинні були визначити на зустрічі Мінської групи.

До цього, 30 червня 2019 року відбулося розведення на найспокійнішій ділянці – у Станиці Луганській, 29 жовтня сили відійшли з позицій у Золотому.