В даний час не існує доказів, що коронавірус просочився з китайської лабораторії.

Про це йде мова в матеріалі The Guardian.

Видання посилається на джерела в розвідці, що недавні заяви Білого дому про те, що пандемія почалася в результаті витоку з китайської лабораторії в Ухані, – безпідставні.

Джерела The Guardian стверджують, що «досьє на 15 сторінок» зі звинуваченнями на адресу Китаю, про який згадує австралійська Daily Telegraph, не є даними розвідки жодного з агентств мережі Five Eyes, – альянсу між Великобританією, США, Австралією, Новою Зеландією та Канадою.

Британські та інші агентства Five Eyes побоюються з приводу ескалації міжнародної обстановки з приводу суперечок про походження вірусу.