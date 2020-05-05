Про це йде мова в матеріалі The Guardian.
Видання посилається на джерела в розвідці, що недавні заяви Білого дому про те, що пандемія почалася в результаті витоку з китайської лабораторії в Ухані, – безпідставні.
Джерела The Guardian стверджують, що «досьє на 15 сторінок» зі звинуваченнями на адресу Китаю, про який згадує австралійська Daily Telegraph, не є даними розвідки жодного з агентств мережі Five Eyes, – альянсу між Великобританією, США, Австралією, Новою Зеландією та Канадою.
Британські та інші агентства Five Eyes побоюються з приводу ескалації міжнародної обстановки з приводу суперечок про походження вірусу.
У Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що немає доказів щодо ймовірності створення коронавірусу COVID-19 в лабораторії Уханю.
Раніше, китайська газета Global Times написала, що екс-директор ЦРУ Майк Помпео “приголомшив світ необгрунтованими звинуваченнями” і закликали США пред’явити світові свої докази.
- Держсекретар США Майк Помпео заявив, що у США є “безліч доказів” того, що спалах коронавірусу COVID-19 почався в лабораторії в Ухані.