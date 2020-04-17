Розвідувальні служби США перевірять версію про можливе поширення коронавірусу COVID-19 з лабораторії в китайському місті Ухань.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

США не вважають, що коронавірус може бути пов’язаний з дослідженнями біологічної зброї, оскільки немає ознак того, що вірус було створено людиною.

Раніше в ЗМІ повідомляли про те, що коронавірус нібито могли створити в лабораторії Уханю (Китай), а потім випадково випустили за її межі.

На телеканалі зазначили, що цю версію американська розвідка перевірила, але не знайшла підтверджень такої теорії. Тепер намагаються з’ясувати, чи був хтось заражений в лабораторії в результаті нещасного випадку або необережного поводження зі зразками, а потім заразив інших людей.

Для цього розвідка США аналізує секретний збір розвідданих, призначений для китайського уряду, щодо такої теорії. У той же час в розвідці допускають, що фактична причина, можливо, ніколи не буде відома.

Також в матеріалі зазначили, що теорію про поширення коронавірусу з лабораторії в Ухані підтримують деякі представники Республіканської партії.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі підтвердив, що розвідка США “пильно вивчає” факт того, чи виник новий коронавірус в лабораторії.

“Я б просто сказав, що наразі – це непереконливо, хоча маса доказів, здається, вказує на природність (походження). Але ми не знаємо напевно”, – сказав Міллі.

Його слова підтримав голова Пентагону Марк Еспер. Він зазначив, що уряд дійсно вивчає різні можливі шляхи виникнення вірусу, але не має конкретних висновків.

У МЗС Китаю відреагували на такі заяви американської сторони. Там зазначили, що голова ВООЗ неодноразово заявляв, що немає ніяких доказів, що вказують на те, що вірус було створено в лабораторії.

“Позиція Китаю щодо походження і шляхів передачі нового коронавірусу зрозуміла. Ми завжди дотримувалися думки, що це наукова проблема, яка повинна вивчатися науковцями та медичними експертами … Я хотів би нагадати людям: голова Всесвітньої організації охорони здоров’я неодноразово заявляв, що немає ніяких доказів, що вказують на те, що вірус було створено в лабораторії. Багато відомих медичних експертів в усьому світі також вважають теорії про “витік з лабораторії” позбавленими будь-яких наукових доказів “.

Комітет з внутрішньої безпеки і урядових питань Сенату Конгресу США має намір розслідувати роль Китаю та Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) в стримуванні пандемії коронавірусу.

Варто зазначити, що перший випадок коронавирусної хвороби був зафіксований в середині листопада минулого року. Наразі вчені намагаються ідентифікувати так званого нульового пацієнта, щоб зрозуміти, що було джерелом коронавірусу. Як передбачається, це могла бути дика тварина. Наприклад, кажан.

Питання про походження коронавірусу стало політично чутливою темою в Китаї. Офіційні особи країни, зокрема, представник міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзяні пропагував в соцмережах ідею про те, що вірус виник в США та був доставлений в Китай американськими військовими.