Китай приховав масштаби спалаху коронавірусу в країні і назвав применшену статистику не лише щодо захворюваності, але й щодо смертності.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на секретний звіт американської розвідки для Білого дому.

Джерела, які розповіли виданню про звіт, відмовилися розкрити деталі документа. За їх словами, Білий дім ознайомився з інформацією минулого тижня.

Повідомляється, що публічна звітність Китаю щодо заражень і смертей навмисно применшена. У доповіді американської розвідки йдеться, що статистика Китаю є підробленою. Два з трьох джерела видання переконані: Китай нахабно підробив цифри.

Спалах коронавірусу почався в китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. За даними Університету Джонса Хопкінса, Китай повідомив про 82 тис. інфікованих і 3,3 тис. летальних випадків, в той час як в США виявлено 189 тис. випадків зараження і більше ніж 4 тис. летальних випадків.

Зараз Китай посідає четверте місце за кількістю хворих після США (203 тисячі), Італії (110 тисяч) і Іспанії (102 тисячі). Нещодавно влада країни оголосила, що зупинила епідемію.

В агентстві зазначають, що їм поки не вдалося отримати коментарі служби зі зв’язків з громадськістю Білого дому і посольства КНР у Вашингтоні.

“Реальність така, що ми могли б бути в кращому становищі, якби Китай був більш відвертим”, – заявив віцепрезидент Майк Пенс на каналі CNN.

Він упевнений: про коронавірус в цій країні знали щонайменше за місяць до того, як оголосили про це на увесь світ.

Після того, як в провінції Хубей біля похоронних контор з’явилися тисячі урн з останків, світова спільнота засумнівалася в достовірності наданих китайськими властями даних.

“У США смертей від коронавірусу не більш, ніж в Китаї. Не коментуючи якусь секретну інформацію, це дуже очевидно: комуністична партія Китаю брехала, бреше і буде продовжувати брехати про коронавірус, щоб захистити свій політичний режим”, – заявив сенатор від штату Небраска Бен Сасс.

Bloomberg відзначає, що в США з підозрою ставляться не лише до звітності Китаю. Також до переліку країн, де могли бути занижені дані щодо випадків COVID-19, потрапили Іран, Росія, Індонезія, Північна Корея, Саудівська Аравія і Єгипет.