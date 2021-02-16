#Букви розповідають, коли та де дивитися матч.
Коли: 22:00 за київським часом.
Де: Пушкаш Арена в Будапешті.
Арбітр: Славко Вінчіч (Словенія).
Після програшу “Лестеру” “Ліверпуль” припинив боротьбу за перемогу в чемпіонаті Англії. Наразі Ліга чемпіонів залишається останнім трофеєм, який команда може здобути в цьому сезоні. Однак в першому ж раунді плей-офф англійці стикнуться з сильним суперником — півфіналістом попередньої Ліги німецьким “РБ Лейпциг”.
Де дивитися трансляцію матчу “РБ Лейпциг” — “Ліверпуль”
Телетрансляція поєдинку відбудеться на телеканалі “Футбол 2”.
Також онлайнова трансляція відбуватиметься на платформах Воля TV, MEGOGO тощо.
У Німеччині матч транслюватимуть DAZN, Sky Sport 1/HD, Sky Go, Sky Ticket, Blue Sport.
У Великій Британії — TalkSport Radio UK, BT Sport App, BT Sport 2, BBC Radio 5 Live тощо.
- Також сьогодні, 16 лютого, “Барселона” і “ПСЖ” зіграють в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.