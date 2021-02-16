У вівторок, 16 лютого, в Будапешті відбудеться матч 1/8 Ліги чемпіонів між "РБ Лейпцигом" і "Ліверпулем".

#Букви розповідають, коли та де дивитися матч.

Коли: 22:00 за київським часом.

Де: Пушкаш Арена в Будапешті.

Арбітр: Славко Вінчіч (Словенія).

Після програшу “Лестеру” “Ліверпуль” припинив боротьбу за перемогу в чемпіонаті Англії. Наразі Ліга чемпіонів залишається останнім трофеєм, який команда може здобути в цьому сезоні. Однак в першому ж раунді плей-офф англійці стикнуться з сильним суперником — півфіналістом попередньої Ліги німецьким “РБ Лейпциг”.

Де дивитися трансляцію матчу “РБ Лейпциг” — “Ліверпуль”

Телетрансляція поєдинку відбудеться на телеканалі “Футбол 2”.

Також онлайнова трансляція відбуватиметься на платформах Воля TV, MEGOGO тощо.

У Німеччині матч транслюватимуть DAZN, Sky Sport 1/HD, Sky Go, Sky Ticket, Blue Sport.

У Великій Британії — TalkSport Radio UK, BT Sport App, BT Sport 2, BBC Radio 5 Live тощо.