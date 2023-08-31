Російський добровольчий корпус, який воює на боці України, взяв на себе відповідальність за атаку на аеродром у Курській області Росії 27 серпня.

“Без перешкод знову пройшовши дірявий кордон, в ніч на 27 серпня ми вдарили безпілотниками по військовому об’єкту: аеродрому з путінськими стерв’ятниками. Знищені всі намічені цілі. Наголошуємо: законні цілі, які несли горе і смерть мирним українським містам. Уражені й елементи ППО, яка прикривала літаки катів”. – повідомляють РДК в своєму Telegram