Президент США Дональд Трамп в своїх перших президентських дебатах проти Джо Байдена чітко дав зрозуміти, кого звинувачує в пандемії коронавірусу. У свою чергу китайці відверто раділи, дізнавшись, що Трамп захворів COVID-19.

Про це повідомляє телеканал CNN.

“Це провина Китаю, цього ніколи не повинно було статися”, – сказав президент, а потім зовсім назвав вірус “китайської чумою”.

Ось уже кілька місяців Трамп постійно нагадує про невдачі Пекіна в боротьбі з пандемією, звинувачуючи Китай у глобальних наслідках – особливо це стосується Сполучених Штатів, де вірус забрав життя більше 200 тис. людей і заразив 7,3 мільйона, включаючи самого Трампа.

Риторика Трампа розлютила Пекін, який, в свою чергу, вказав на неправильне реагування Вашингтона на вірус через державні ЗМІ і в офіційних коментарях. Багато країн, що межують з Китаєм, впоралися з епідемією набагато краще, ніж США.

Спочатку деякі китайці відверто раділи з приводу діагнозу Трампа, вважаючи, що це карма після того, як він неодноразово робив з Китаю цапа-відбувайла.

Наприклад, під час відеозвернення до учасників 75-ї сесії Генеральної асамблеї ООН Дональд Трамп виступив з критикою на адресу Китаю та закликав Організацію Об’єднаних Націй притягнути до відповідальності офіційний Пекін.

На популярній у Китаї соціальній платформі Weibo, яка доволі жорстко піддається державній цензурі, новина про хворобу Трампа вибухнула мільйонами коментарів, причому деякі жартували, що це був “подарунок до Національного дня Китаю”.

У Twitter Ху Сицзінь, редактор державного таблоїду Global Times, написав, що президент і перша леді Меланія Трамп, у якої також був позитивний тест на коронавірус, “заплатили ціну за свою авантюру, щоб применшити значення COVID-19”.

Згодом Ху, який має тісні зв’язки з китайським урядом, видалив цей пост. Хоча залишається незрозумілим, це було його особисте рішення або ж вказівкою зверху. Варто зазначити, що в англомовних ЗМІ коментар Ху широко розтиражували.

Проте новина про хворобу Трампа не є домінуючою в китайських ЗМІ. На Weibo основні китайські видання, в тому числі державна телекомпанія CCTV і газета People’s Daily, відключили коментарі до публікацій про Трампа, швидше за все боячись реакції Вашингтона.

Крім того, міністерство закордонних справ КНР виступило з короткою заявою, в якому побажало “містеру і місіс Трамп якнайшвидшого одужання”.

У Пекіна є вагомі причини для занепокоєння з приводу діагнозу Трампа. Китайські ЗМІ і високопоставлені чиновники давно скаржилися на те, що країну, за їхніми словами, “зробили цапом-відбувайлом” за наслідки пандемії в США, і Пекін явно незадоволений тим, що він є головною темою на виборах в США.

Але навряд чи це зміниться. Тепер Трамп може зайняти ще більш жорстку позицію по відношенню до Китаю, ще більше спираючись на встановлену їм же версію про те, що винен Пекін.

Сенатор-республіканець Келлі Леффлер написала в Twitter, що “Китай передав цей вірус нашому президентові”. Блер Брандт, який збирає кошти для кампанії Трампа, заявив, що “Комуністична партія Китаю вчинила біологічний напад на нашого президента”.

До того, як Трампу поставили діагноз, посол Китаю в США Цуй Тянькай написав у Twitter, що міцні і стабільні відносини “в інтересах обох країн і необхідні для досягнення омолодження китайської нації”.