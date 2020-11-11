Про це повідомив народний депутат від Голосу Ярослав Железняк в Facebook.
Нардеп опублікував звернення до голови парламенту Дмитра Разумкова.
Фракція просить його доручити виготовити бланки для збору підписів за проведення позачергового пленарного засідання, на якому Рада розгляне проєкт постанови про звільнення Степанова.
“Наша реакція на “карантин вихідного дня”, – написав Железняк.
Проєкт постанови про відставку Степанова зареєстрували в Раді наприкінці липня. Ініціатором виступила фракція “Голос”. Підписи за відставку голови МОЗ почали збирати ще в травні – за словами депутатів, через спроби згорнути медреформу і корупційні скандали.
- Кабінет Міністрів України сьогодні на засіданні запровадив жорсткий карантин вихідного дня. Протиепідемічні заходи будуть посилені з опівночі суботи до опівночі понеділка. У суботу та неділю в Україні працюватимуть лише аптеки, продуктові магазини та АЗС. На час карантину вихідного дня робота транспорту не зупинятиметься.