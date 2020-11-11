Фракція "Голос" виступає за звільнення міністра охорони здоров’я Максима Степанова після того, як в Україні запровадили карантин вихідного дня.

Про це повідомив народний депутат від Голосу Ярослав Железняк в Facebook.

Нардеп опублікував звернення до голови парламенту Дмитра Разумкова.

Фракція просить його доручити виготовити бланки для збору підписів за проведення позачергового пленарного засідання, на якому Рада розгляне проєкт постанови про звільнення Степанова.

“Наша реакція на “карантин вихідного дня”, – написав Железняк.



Проєкт постанови про відставку Степанова зареєстрували в Раді наприкінці липня. Ініціатором виступила фракція “Голос”. Підписи за відставку голови МОЗ почали збирати ще в травні – за словами депутатів, через спроби згорнути медреформу і корупційні скандали.