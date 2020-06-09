Протести в США: як реагує влада та чого домоглися протестувальники

#Букви зібрали актуальну інформацію про те, як на протести реагує влада та чого вже домоглися протестувальники.
Влада Міннеаполіса пообіцяла розформувати департамент поліції
Нагадаємо, раніше в Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один з поліціянтів застосував задушливий прийом, наступивши коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення. 28 травня в США спалахнули масові протести проти расизму та поліційної агресії,
Найбільш активні протести проходили безпосередньо в Міннеаполісі, де під час затримання помер 46-річний афроамериканець Джордж Флойд. 29 травня учасники протестів в місті спалили поліцейську дільницю в Міннеаполісі. Під час розгону протестувальників поліцейськими постраждали журналісти агентства Reuters, співробітники телеканалу CNN були затримані.
У понеділок, 8 червня, влада Міннеаполісу заявила, що готова повністю розформувати місцевий департамент поліції.
У міській раді Міннеаполісу запевнили, що почнуть “процес припинення діяльності поліцейської дільниці”.
На думку представників місцевої влади, “десятиліття зусиль з реформування поліції” продемонстрували, що департамент поліції не можна реформувати так, щоб поліцейські несли відповідальність за свої дії.
Хоча міськрада ще не представила єдиної позиції щодо того, хто буде виконувати правоохоронні функції в місті, активісти оцінили цей крок. Представники організації Black Vision назвали заяву членів ради історичною.
Трамп вивів військовослужбовців з Вашингтону
На тлі масових протестів в США почастішали випадки мародерства, в зв’язку з чим в Нью-Йорку та Вашингтоні було введено комендантську годину. Незважаючи на введення комендантської години заворушення та грабежі тривали.
2 червня Трамп пригрозив направити військових в штати, де тривають заворушення. У Пентагоні засудили заяву Трампа, але вже 3 червня в федеральний округ Колумбія для стримування протестів були спрямовані 1,6 тисячі військових. За даними ЗМІ, Дональд Трамп мав намір розмітити там 10 тисяч військовослужбовців.
7 червня Трамп розпорядився почати виведення Національної гвардії з Вашингтона.
“Я щойно віддав наказ нашій Національній гвардії почати процес виведення з Вашингтона тепер, коли все знаходиться під повним контролем”, — зазначив Трамп.
Президент уточнив, що за необхідності війська можуть повернутися.
Демократи внесли до Конгресу США законопроєкт про обмеженням повноважень поліції
У понеділок, 7 червня, демократи внесли в Конгрес США законопроект, що передбачає реформування правоохоронної системи.
Документ був розроблений “Чорним кокусах” Конгресу – закритим зборами більшості афроамериканців-членів Конгресу.
Документом, зокрема, пропонується:
- встановити федеральний заборона на використання поліцейськими задушливих прийомів;
- усунути юридичний щит, який захищає поліцію від судових процесів;
- дозволити використання камер спостереження по всій країні;
- обмежити передачу зброї військового зразка поліція і заборонити його використання поліцейськими;
- створити національну базу даних, в якій розкриваються імена офіцерів і їх зловживання.
Демократи планують винести цей законопроєкт на розгляд до кінця місяця.
Трамп відреагував на ініціативу демократів
Перша реакція Трамп традиційно з’явилася в Twitter. Він заявив, що минулого року в США “було зареєстровано найнижче число злочинів в історії країни”, а “радикальні ліві демократи” попри це “хочуть позбавити поліцію фінансування і відмовитися від неї”.
Пізніше в понеділок Трамп організував зустріч з співробітниками правоохоронних органів в Білому домі.
Під час зустрічі американський лідер заявив, що вважає, що “99% офіцерів поліції — великі люди”, а також запевнив, що скорочення штату поліції або її фінансування не буде.
“Там не буде скорочення фінансування поліції. Не буде розформування нашої поліції, і не буде ніякого розгону нашої поліції. Наша поліція дозволяє нам жити в мирі, і ми хочемо переконатися, що ми не дозволяємо там бути поганим акторам”, — сказав він.
Нагадаємо, 30 травня під час протесту учасники влаштували погроми в магазинах. Вже 1 червня протести після вбивства поліцейськими темношкірого американця Джорджа Флойда охопили всю країну. Пізніше протести почалися в Європі і по всьому світу. Протести тривають донині.
2 червня в результаті громадських заворушень на території США, щонайменше шестеро офіцерів поліції постраждали внаслідок отриманих вогнепальних поранень. 3 червня стало відомо, що в результаті протестів загинули 13 осіб.
На тлі масових протестів в США почастішали випадки мародерства, у низці американських міст була введена комендантська година. До 4 червня кількість затриманих під час масових протестів сягнула 10 тисяч осіб.
Крім цього, за підрахунками журналістського проєкту Bellingcat, під час протестів в США офіцери поліції 157 разів застосовували силу до журналістів. Цей показник вищий, ніж за весь минулий рік.
5 червня генеральний прокурор США Вільям Барр заявив, що іноземні сили, а також екстремістські угруповання використовують протести в зв’язку зі смертю Джорджа Флойда в своїх інтересах.
Президент США Дональд Трамп порівняв учасників масових заворушень в США, з членами антифашистської організації “Антифа”, яку він раніше пропонував визнати терористичною. Потім — звинуватив рух “Антифа” в масових заворушеннях. Що це за рух можна прочитати за посиланням.
Також Дональд Трамп погрожував, що в разі, якщо керівники штатів або міст відмовляться “вжити заходів, необхідних для захисту життя і майна їхніх жителів”, він буде посилатися на Закон про повстання 1807 року, який дозволяє президенту розгорнути збройні сили США для придушення громадських заворушень. У Пентагоні цю заяву засудили, зауваживши, що розгортання армії для придушення протестів у США недоречно. Вже 3 червня Пентагон направив 1600 військових в федеральний округ Колумбія для стримування протестів.
Генерал, ексміністр оборони США Джеймс Меттіс розкритикував президента США Дональда Трампа через загрозу використовувати військових, щоб придушити масові протести, звинувативши його в спробі “розділити країну”. Колишній глава апарату Білого дому Джон Френсіс Келлі погодився з думкою Меттіса.
На тлі протестів та неоднозначної реакції президента республіканці засумнівалися, чи підтримають Трампа на виборах. Вже 7 червня перший сенатор-республіканець взяв участь в акціях протестах. Ним став сенатор від штату Юта Мітт Ромні, який приєднався до протестуючих у Вашингтоні.
- Всі четверо поліцейських, які були присутні при затриманні Джорджа Флойда, були звільнені.
- Спочатку звинувачення були пред’явлені тільки офіцерові поліції Дереку Шовену, який безпосередньо душив Джорджа Флойда. Його взяли під варту.
- Наразі звинувачення пред’явлені всім 4 офіцерам поліції. Влада Міннеаполіса обіцяє розформувати департамент поліції.