Протести в США: як реагує влада та чого домоглися протестувальники

Нагадаємо, раніше в Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один з поліціянтів застосував задушливий прийом, наступивши коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення. 28 травня в США спалахнули масові протести проти расизму та поліційної агресії,

Найбільш активні протести проходили безпосередньо в Міннеаполісі, де під час затримання помер 46-річний афроамериканець Джордж Флойд. 29 травня учасники протестів в місті спалили поліцейську дільницю в Міннеаполісі. Під час розгону протестувальників поліцейськими постраждали журналісти агентства Reuters, співробітники телеканалу CNN були затримані.

У понеділок, 8 червня, влада Міннеаполісу заявила, що готова повністю розформувати місцевий департамент поліції.

У міській раді Міннеаполісу запевнили, що почнуть “процес припинення діяльності поліцейської дільниці”.

На думку представників місцевої влади, “десятиліття зусиль з реформування поліції” продемонстрували, що департамент поліції не можна реформувати так, щоб поліцейські несли відповідальність за свої дії.

Хоча міськрада ще не представила єдиної позиції щодо того, хто буде виконувати правоохоронні функції в місті, активісти оцінили цей крок. Представники організації Black Vision назвали заяву членів ради історичною.

Трамп вивів військовослужбовців з Вашингтону

На тлі масових протестів в США почастішали випадки мародерства, в зв’язку з чим в Нью-Йорку та Вашингтоні було введено комендантську годину. Незважаючи на введення комендантської години заворушення та грабежі тривали.

2 червня Трамп пригрозив направити військових в штати, де тривають заворушення. У Пентагоні засудили заяву Трампа, але вже 3 червня в федеральний округ Колумбія для стримування протестів були спрямовані 1,6 тисячі військових. За даними ЗМІ, Дональд Трамп мав намір розмітити там 10 тисяч військовослужбовців.

7 червня Трамп розпорядився почати виведення Національної гвардії з Вашингтона.

“Я щойно віддав наказ нашій Національній гвардії почати процес виведення з Вашингтона тепер, коли все знаходиться під повним контролем”, — зазначив Трамп.

Президент уточнив, що за необхідності війська можуть повернутися.

Демократи внесли до Конгресу США законопроєкт про обмеженням повноважень поліції

У понеділок, 7 червня, демократи внесли в Конгрес США законопроект, що передбачає реформування правоохоронної системи.

Документ був розроблений “Чорним кокусах” Конгресу – закритим зборами більшості афроамериканців-членів Конгресу.

Документом, зокрема, пропонується:

встановити федеральний заборона на використання поліцейськими задушливих прийомів;

усунути юридичний щит, який захищає поліцію від судових процесів;

дозволити використання камер спостереження по всій країні;

обмежити передачу зброї військового зразка поліція і заборонити його використання поліцейськими;

створити національну базу даних, в якій розкриваються імена офіцерів і їх зловживання.

Демократи планують винести цей законопроєкт на розгляд до кінця місяця.

Трамп відреагував на ініціативу демократів

Перша реакція Трамп традиційно з’явилася в Twitter. Він заявив, що минулого року в США “було зареєстровано найнижче число злочинів в історії країни”, а “радикальні ліві демократи” попри це “хочуть позбавити поліцію фінансування і відмовитися від неї”.

Пізніше в понеділок Трамп організував зустріч з співробітниками правоохоронних органів в Білому домі.

Під час зустрічі американський лідер заявив, що вважає, що “99% офіцерів поліції — великі люди”, а також запевнив, що скорочення штату поліції або її фінансування не буде.