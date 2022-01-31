Про це Мацуда Кунінорі сказав у інтерв’ю “Суспільному“.
Дипломат зауважив, що Японія з особливою уважністю стежить за ситуацією поблизу українських кордонів. На тлі перемовин із Росією щодо наміру відновити нормандський формат посол зазначив, що в Японії дуже цінують “спокійну і стриману” реакцію України на напружену ситуацію.
“Нещодавно прем’єр Японії Фуміо Кісіда провів розмову із президентом США Джо Байденом, під час якої вони заявили про намір співпрацювати для стримування російської агресії проти України. Японія планує тісне співробітництво зі США, союзниками та партнерами, аби вжити рішучі дії, якщо це буде необхідно, у відповідь на будь-яку агресію РФ”, – наголосив Мацуда Кунінорі.
Він також додав, що поки що не може розголошувати подробиць, проте, запевнив, що реакція Японії на можливу ескалацію ситуації поблизу кордонів України буде “дуже потужною”.
Окрім цього, посол Японії зауважив, що країна лише рекомендує своїм громадянам утриматись від подорожей в Україну. Водночас за його словами, посольство Японії залишиться в Києві та працюватиме у звичному режимі.
- Нагадаємо, відповідно до даних розвідки США, Путін недооцінив наслідки можливого нового нападу на Україну.
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- Відомо, що російські війська дислокуються на кордоні з Україною у трьох точках. Кремль розробив операцію із залученням 175 тисяч військових, і повномасштабне вторгнення може початися уже цього місяця.
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