Північноатлантичний альянс висловив своє занепокоєння щодо пошкодження газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2" у міжнародних водах Балтійського моря.

Про це йдеться у заяві Північноатлантичної ради.

У заяві зазначається, що вся наявна на цей час інформація вказує на те, що це є наслідком навмисних, необмежених та безвідповідальних диверсійних дій. Крім того, ці витоки створюють ризики для судноплавства та завдають значної шкоди навколишньому середовищу.

“Ми підтримуємо розслідування, що проводяться з метою встановлення походження збитків” – йдеться у заяві.

Зокрема, члени Альянсу, взяли на себе зобов’язання готуватися до примусового використання енергії та інших гібридних тактик державними та недержавними суб’єктами, стримувати їх та захищатися від них.

“Будь-який навмисний напад на критично важливу інфраструктуру членів НАТО, отримає єдину і рішучу відповідь” – зазначається у заяві НАТО.

Нагадаємо, що у Швеції виявили новий витік на газопроводі “Північний потік”. Це вже четвертий протягом останніх днів. “Два з цих чотирьох перебувають у винятковій економічній зоні Швеції”, — заявила представниця берегової охорони Дженні Ларссон. За її словами, йдеться про великий витік діаметром приблизно 900 метрів і менший діаметром близько 200 метрів.

Натомість в Європі припускають, що причиною витоків у двох російських газопроводах “Північній потік” під Балтійським морем міг стати саботаж. Сейсмологи Данії та Швеції зафіксували щонайменше два вибухи перед інцидентом.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що аварії сталися через саботаж. За його словами, витоки пов’язані з наступними кроками ескалації ситуації в Україні з боку Росії. Через інцидент Данія була змушена обмежити судноплавство та ввести невелику заборонену для польотів зону.

Аналогічної позиції дотримується прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен. На її думку, важко уявити, що аварія одразу в трьох із чотирьох місць може бути збігом обставин.

Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що витоки вплинуть на енергетичну безпеку всього континенту. Російський “Газпром” відмовився від коментарів.