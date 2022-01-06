"Газові" протести, котрі спалахнули на заході Казахстану, швидко переросли у масові протистояння по всій країні та набули політичного контексту. Нині повідомляється про десятки загиблих та тисячі затриманих на тлі введення військ ОДКБ.

#Букви зібрали преакції українських політиків на протести у Казахстані та введення російських військ під егідою ОДКБ.

Глава Меджлісу кримськотатарського народу, чинний народний депутат України Рефат Чубаров заявив, що він “на боці казахського народу, який повстав проти свавілля та жадібності власної влади”. При цьому він нагадав, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, як і Нурсултан Назарбаєв, так і не наважилися засудити Росію за військову агресію проти України та окупацію Криму.

Проте, він застеріг протестувальників від провокацій, котрі, за його словами збільшать шанси Кремля “осідлати ситуацію та придушити Казахстан”.

Своєю чергою, співголова фракції “Європейська Солідарність”, народна депутатка Ірина Геращенко зазначила, що події у Казахстані “викликають глибоке занепокоєння”. За її словами, вимоги протестувальників мають соціальний характер – зниження цін, тарифів, скасування платних доріг, підняття зарплат та пенсій. Вимога відставки уряду в цьому контексті- реакція на падіння рівня життя.

Ірина Геращенко наголосила, що найбільша небезпека полягає у тому, що Казахстан, як і Білорусь, знаходиться в епіцентрі інтересів РФ.

“Путін неодноразово у своїх інтерв’ю дозволяв собі висловлювання, що в казахів ніколи не було своєї державності та тільки завдяки СРСР Казахстан отримав свої території. Тому немає сумнівів, що Кремль не спостерігатиме за протестами здалеку, і спробує скористатися ними, аби посилити свій вплив на Казахстан. Або ще гірше – посилити свою присутність”, – спрогнозувала народна депутатка.

Колишній генеральний прокурор України та депутат Верховної Ради декількох скликань Юрій Луценко назвав Казахстан “легкою здобиччю Кремля” як країну, котра має непопулярну корумповану владу. При цьому він зауважив, що відновлення імперії тепер відбувається “не тільки підкупом еліт, але й літаками зі спецназом”.

Народний депутат VII скликання Ігор Мірошниченко висловив невпевненість у тому, що Казахстан повторить шлях України. Він зазначив, що блискавичні події в Казахстані – це альтернативна реальність для України зразка 2013-2014 року.

“Не було би ніякої Революції Гідності, європейських перспектив, курсу в НАТО, закріпленого Конституцією і, навіть безвізу, Томосу та закону про українську мову. Без легітимної політичної опозиції та трьох лідерів Майдану революція би закінчилася ще першого грудня, під час невдалого (і слава Богу!), штурму Банкової!”, – заявив член політради ВО “Свобода”.

Він зауважив, що усвідомив мотиви вчинку Петра Порошенка на бульдозері.

“Нас всіх треба було зупиняти. Нам треба було повертатися до рутинної протестної роботи, утримувати Майдан і виснажувати владу своїми мирними, але рішучими протестами”, – наголосив колишній нардеп.

За його словами Путін скористався з заворушень та відсутності опозиції у Казахстані, аби цілком і повністю підпорядкувати собі одну з найбільших за територіями країну у світі.

Знайшлись і ті, хто підтримав введення російських військ у країну.

Колишній член фракції “Слуга народу” і нині позафракційний народний депутат Євген Шевченко зауважив, що введення військ ОДКБ “наведе конституційний порядок”.

Пізніше він додав, що нацизму у Казахстані приходить кінець.

“Алма-Ата ще з радянських часів була центром націоналістів та криміналітету. У жодній країні світу, націоналізм чи нацизм, що по суті те саме, не приніс щастя і благополуччя народам. Тільки розкол, війна, розруха”, – наголосив нардеп.

Щодо подій у Казахстані висловився також народний депутат від “ОПЗЖ” Ренат Кузьмін. Критикуючи українську владу за відсутність будь-якої позиції та коментарів відносно подій у країні, котру “західні куратори вирішили перетворити на чергову Анти-Росію”, він зазначив, що найстрашнішою є не сама ситуація, а реакція РФ.

“Перекидання до Казахстану підрозділів легендарної 45-ї бригади спецназу ВДВ Росії, які колись виконували бойові завдання в Чечні, Придністров’ї, Абхазії та Північній Осетії коментувати не потрібно: усім все і так зрозуміло”, – написав Ренат Кузьміч у Facebook.

При цьому, він нагадав, що Крим у 2014 році також робота цієї бригади та застеріг українських політиків від “знищення всього російського в Україні”.