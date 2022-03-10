Українська влада звинуватила в нападі Росію, а бомбардування викликало засудження багатьох чиновників у всьому світі.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш назвав цей напад “жахливим”.

“Сьогоднішній напад на лікарню в Маріуполі, Україна, де розташовані пологові та дитячі відділення, є жахливим. Цивільні жителі платять найвищу ціну за війну, яка не має до них нічого спільного. Це безглузде насильство має припинитися. Припиніть кровопролиття зараз”, – закликав генсек ООН.

Today's attack on a hospital in Mariupol, Ukraine, where maternity & children's wards are located, is horrific. Civilians are paying the highest price for a war that has nothing to do with them. This senseless violence must stop. End the bloodshed now. — António Guterres (@antonioguterres) March 9, 2022

Кетрін Рассел, виконавча директорка ЮНІСЕФ, агентства ООН у справах дітей, сказала у своїй заяві : “Я в жаху від повідомленого сьогодні нападу на пологовий будинок у Маріуполі, Україна — напад, який, як повідомляється, залишив маленьких дітей і породіль похованими під уламками зруйнованих будівель”. Вона додала: “Цей напад, якщо він підтвердиться, підкреслює жахливі збитки, які ця війна завдає дітям та сім’ям України… Діти України вкрай потребують миру”.

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила в середу, що “жахливо бачити” те, що вона назвала “варварським використанням військової сили для переслідування невинних мирних жителів у суверенній країні”.