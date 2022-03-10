Реакцію світової спільноти зібрало американське видання The Washington Post.
Влада Маріуполя, портового міста на південному сході України, повідомила у четвер, що троє людей, у тому числі дитина, загинули після удару російської авіації по пологовому будинку, а 17 людей, серед яких діти, жінки та медичний персонал, отримали поранення.
Українська влада звинуватила в нападі Росію, а бомбардування викликало засудження багатьох чиновників у всьому світі.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш назвав цей напад “жахливим”.
“Сьогоднішній напад на лікарню в Маріуполі, Україна, де розташовані пологові та дитячі відділення, є жахливим. Цивільні жителі платять найвищу ціну за війну, яка не має до них нічого спільного. Це безглузде насильство має припинитися. Припиніть кровопролиття зараз”, – закликав генсек ООН.
Today's attack on a hospital in Mariupol, Ukraine, where maternity & children's wards are located, is horrific.
Civilians are paying the highest price for a war that has nothing to do with them.
This senseless violence must stop.
End the bloodshed now.
— António Guterres (@antonioguterres) March 9, 2022
Кетрін Рассел, виконавча директорка ЮНІСЕФ, агентства ООН у справах дітей, сказала у своїй заяві : “Я в жаху від повідомленого сьогодні нападу на пологовий будинок у Маріуполі, Україна — напад, який, як повідомляється, залишив маленьких дітей і породіль похованими під уламками зруйнованих будівель”. Вона додала: “Цей напад, якщо він підтвердиться, підкреслює жахливі збитки, які ця війна завдає дітям та сім’ям України… Діти України вкрай потребують миру”.
Прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила в середу, що “жахливо бачити” те, що вона назвала “варварським використанням військової сили для переслідування невинних мирних жителів у суверенній країні”.
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у Twitter назвав бомбардування лікарні “зіпсованим”. Він пообіцяв притягнути президента країни-агресора Володимира Путіна до відповідальності.
“Мало що є більш розпусним, ніж орієнтація на вразливих і беззахисних. Велика Британія вивчає більше підтримки України для захисту від авіаударів, і ми притягнемо Путіна до відповідальності за його жахливі злочини”, – написав прем’єр Великої Британії.
There are few things more depraved than targeting the vulnerable and defenceless.
The UK is exploring more support for Ukraine to defend against airstrikes and we will hold Putin to account for his terrible crimes. #PutinMustFail https://t.co/JBuvB78HVC
— Boris Johnson (@BorisJohnson) March 9, 2022
Міністр оборони Великої Британії Джеймс Хеппі пішов далі, назвавши це “воєнним злочином”.
На запитання журналіста Sky News у четвер, чи хоче Сполучене Королівство, щоб вибух у лікарні розслідували як військовий злочин, Хеппі відповів: “Так, абсолютно. Я маю на увазі, це так. Те, що ви бачите на екранах своїх телевізорів, є військовим злочином”.
За його словами, Росія веде війну не лише проти українських військових, а й проти “українських цивільних”.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що в пологовому будинку проживали українські бійці, підтвердивши невипадковість авіаудару. Деякі російські чиновники кваліфікували висвітлення вибуху як “фейкові новини”, тоді як речник Кремля Дмитро Пєсков, який раніше заявив, що “російські сили не стріляють по цивільних цілях”, сказав Reuters у четвер, що він запитає у військових більше інформації, “тому що ми з вами не маємо чіткої інформації про те, що там сталося”.
- Нагадаємо, очільник російського міністерства закордонних справ Сергій Лавров заявив, що вчорашнє бомбардування дитячої лікарні та пологового будинку Маріуполя — це свідоме рішення РФ.
- Варто зазначити, що за декілька годин до авіаудару речниця МЗС РФ Марія Захарова також зробила заяву про те, що у приміщенні лікарні нібито розташовані “вогневі позиції радикалів”. Тобто, у РФ визнали, що обстріл лікарні – це їх свідоме та сплановане рішення.
- З початку блокади Маріуполя через дії російських окупантів, за попередніми даними, загинуло близько 1300 мирних мешканців.