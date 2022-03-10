Реакцію світової спільноти зібрало американське видання The Washington Post.

Так виглядали перші шпальти британських газет сьогодні вранці, фото: АР

Влада Маріуполя, портового міста на південному сході України, повідомила у четвер, що троє людей, у тому числі дитина, загинули після удару російської авіації по пологовому будинку, а 17 людей, серед яких діти, жінки та медичний персонал, отримали поранення.

Українська влада звинуватила в нападі Росію, а бомбардування викликало засудження багатьох чиновників у всьому світі.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш назвав цей напад “жахливим”.

“Сьогоднішній напад на лікарню в Маріуполі, Україна, де розташовані пологові та дитячі відділення, є жахливим. Цивільні жителі платять найвищу ціну за війну, яка не має до них нічого спільного. Це безглузде насильство має припинитися. Припиніть кровопролиття зараз”, – закликав генсек ООН.

Кетрін Рассел, виконавча директорка ЮНІСЕФ, агентства ООН у справах дітей, сказала у своїй заяві : “Я в жаху від повідомленого сьогодні нападу на пологовий будинок у Маріуполі, Україна — напад, який, як повідомляється, залишив маленьких дітей і породіль похованими під уламками зруйнованих будівель”. Вона додала: “Цей напад, якщо він підтвердиться, підкреслює жахливі збитки, які ця війна завдає дітям та сім’ям України… Діти України вкрай потребують миру”.

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила в середу, що “жахливо бачити” те, що вона назвала “варварським використанням військової сили для переслідування невинних мирних жителів у суверенній країні”.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у Twitter назвав бомбардування лікарні “зіпсованим”. Він пообіцяв притягнути президента країни-агресора Володимира Путіна до відповідальності.

“Мало що є більш розпусним, ніж орієнтація на вразливих і беззахисних. Велика Британія вивчає більше підтримки України для захисту від авіаударів, і ми притягнемо Путіна до відповідальності за його жахливі злочини”, – написав прем’єр Великої Британії.

Міністр оборони Великої Британії Джеймс Хеппі пішов далі, назвавши це “воєнним злочином”.

На запитання журналіста Sky News у четвер, чи хоче Сполучене Королівство, щоб вибух у лікарні розслідували як військовий злочин, Хеппі відповів: “Так, абсолютно. Я маю на увазі, це так. Те, що ви бачите на екранах своїх телевізорів, є військовим злочином”.

За його словами, Росія веде війну не лише проти українських військових, а й проти “українських цивільних”.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що в пологовому будинку проживали українські бійці, підтвердивши невипадковість авіаудару. Деякі російські чиновники кваліфікували висвітлення вибуху як “фейкові новини”, тоді як речник Кремля Дмитро Пєсков, який раніше заявив, що “російські сили не стріляють по цивільних цілях”, сказав Reuters у четвер, що він запитає у військових більше інформації, “тому що ми з вами не маємо чіткої інформації про те, що там сталося”.