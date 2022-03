Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у Twitter назвав бомбардування лікарні “зіпсованим”. Він пообіцяв притягнути президента країни-агресора Володимира Путіна до відповідальності.

“Мало що є більш розпусним, ніж орієнтація на вразливих і беззахисних. Велика Британія вивчає більше підтримки України для захисту від авіаударів, і ми притягнемо Путіна до відповідальності за його жахливі злочини”, – написав прем’єр Великої Британії.

There are few things more depraved than targeting the vulnerable and defenceless.

The UK is exploring more support for Ukraine to defend against airstrikes and we will hold Putin to account for his terrible crimes. #PutinMustFail https://t.co/JBuvB78HVC

— Boris Johnson (@BorisJohnson) March 9, 2022