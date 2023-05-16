У Верховному Суді України відреагували на заяви від Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) щодо масштабної корупційної схеми у ВС.

Про це повідомляє пресслужба ВС у Facebook.

Зазначається, що суд бере на себе повну відповідальність за події, що відбуваються у зв’язку з “імовірними корупційними діяннями його окремих представників”.

“Судді Верховного Суду шоковані зазначеними подіями. Верховний Суд наголошує, що повне об’єктивне розслідування всіх обставин сприятиме якнайшвидшому встановленню істини та відновленню справедливості. За будь-який корупційний злочин має бути невідворотне покарання”, — йдеться в повідомленні.

У суді запевнили, що працівники ВС співпрацюють зі слідством, а судді Верховного Суду додали, що корупційні схеми в судах будь-яких ланок “завдають непоправної шкоди репутації та довірі до Суду, нищать авторитет правосуддя”.

Згідно з заявою, Верховний Суд буде діяти “за принципом самоочищення, вживаючи всіх необхідних заходів”.