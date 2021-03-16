Про це розповідають #Букви.
Коли: о 22:00 за Києвом.
Де: Мадрид, “Альфредо ді Стефано”.
Де дивитися трансляцію: на телеканалі “Футбол 1”.
Головний суддя: Данні Маккелі (Нідерланди).
Орієнтовні склади на матч “Реал Мадрид” – “Аталанта”:
“Реал Мадрид”: Куртуа – Васкес, Варан, Рамос, Менді – Модріч, Вальверде, Кроос – Асенсіо, Бензема, Вінісіус.
“Аталанта”: Спортьєлло – Толої, Ромеро, Джімшіті – Меле, Пашаліч, де Рон, Госенс – Ілічіч, Пессіна – Сапата.
Травмовано: Карвахаль, Одріосола, Азар – блазня, Хатебур.
Дискваліфіковані: Каземіро – Фройлер.
- 24 лютого італійський футбольний клуб “Аталанта” прийняв мадридський “Реал” у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2020/21.