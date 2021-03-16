Про це розповідають #Букви.

Коли: о 22:00 за Києвом.

Де: Мадрид, “Альфредо ді Стефано”.

Де дивитися трансляцію: на телеканалі “Футбол 1”.

Головний суддя: Данні Маккелі (Нідерланди).

Орієнтовні склади на матч “Реал Мадрид” – “Аталанта”:

“Реал Мадрид”: Куртуа – Васкес, Варан, Рамос, Менді – Модріч, Вальверде, Кроос – Асенсіо, Бензема, Вінісіус.

“Аталанта”: Спортьєлло – Толої, Ромеро, Джімшіті – Меле, Пашаліч, де Рон, Госенс – Ілічіч, Пессіна – Сапата.

Травмовано: Карвахаль, Одріосола, Азар – блазня, Хатебур.

Дискваліфіковані: Каземіро – Фройлер.