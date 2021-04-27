Сьогодні, 27 квітня, в Мадриді на стадіоні "Альфредо Ді Стефано" пройде перший матч півфіналу Ліги чемпіонів між командами "Реал" (Мадрид, Іспанія) - "Челсі" (Лондон, Англія).