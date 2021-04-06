Про це розповідають #Букви.
Коли: 21:55
Де подивитися: “Футбол 1”, “Volia Football 1”
Орієнтовні склади:
“Реал Мадрид”: Куртуа – Начо, Варан, Менді – Васкес, Модріч, Каземіро, Кроос, Марсело – Бензема, Асенсио.
“Ліверпуль”: Аліссон – Александер-Арнолд, Філліпс, Кабак, Робертсон – Тьяго Алькантара, Фабіньо, Вейналдум – Салах, Жота, Мане.
Не зіграють: Рамос, Карвахаль, Азар – Гомес, Хендерсон, Келлехер, Матіп, орігамі, Ван Дейк.
Положення в клубному рейтингу УЄФА:
“Реал Мадрид”: 2
“Ліверпуль”: 9
- У середу, 10 березня, “Ліверпуль” та “РБ Лейпциг” провели матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.