Про це розповідають #Букви.

Коли: 21:55

Де подивитися: “Футбол 1”, “Volia Football 1”

Орієнтовні склади:

“Реал Мадрид”: Куртуа – Начо, Варан, Менді – Васкес, Модріч, Каземіро, Кроос, Марсело – Бензема, Асенсио.

“Ліверпуль”: Аліссон – Александер-Арнолд, Філліпс, Кабак, Робертсон – Тьяго Алькантара, Фабіньо, Вейналдум – Салах, Жота, Мане.

Не зіграють: Рамос, Карвахаль, Азар – Гомес, Хендерсон, Келлехер, Матіп, орігамі, Ван Дейк.

Положення в клубному рейтингу УЄФА:

“Реал Мадрид”: 2

“Ліверпуль”: 9

  • У середу, 10 березня, “Ліверпуль” та “РБ Лейпциг” провели матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.