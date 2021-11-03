Сьогодні, 3 листопада, донецький "Шахтар" у межах 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів зіграє проти "Реала".

Про це повідомляють #Букви.

Коли: середа, 3 листопада, 19:45 за Києвом.

Де: стадіон “Сантьяго Бернабеу”, Мадрид.

Арбітр: Бенуа Бастьєн (Франція)

Де дивитися трансляцію: платформи MEGOGO та Volia TV.

Орієнтовні склади:

“Шахтар”: Пятов – Додо, Марлон, Матвієнко, Ісмаїлі – Майкон, Степаненко, Марко Антоніо – Тете, Фернандо, Соломон

“Реал”: Куртуа – Карвахаль, Мілітао, Алаба, Менді – Кроос, Каземіро, Модріч – Вінісіус, Бензема, Азар

Наразі “Шахтар” замикає таблицю групи D, набравши 1 очко в матчі з “Інтером”, у якого зараз на 3 бали більше й виїзна гра в столиці самопроголошеної невизнаної держави Придністровської Молдавської Республіки – Тирасполі в цьому турі. “Реал” і “Шериф” здобули по 2 перемоги.

Історія взаємин

“Реал” знову вийшов уперед в особистому протистоянні із “Шахтарем”: у мадридців 3 перемоги, у донеччан – 2. Різниця м’ячів: 15–8 на користь “вершкових”.

Попередня зустріч

19 жовтня “Реал” повіз із Києва перемогу з великим рахунком. Понад пів години точилася рівна гра, але на 37-й хвилині гості, які посилили тиск і кількість підходів, вийшли вперед після кросу Васкеса в напрямку Бензема (автогол Кривцова). У дебюті другого тайму аут “гірників” призвів до гола Вінісіуса, невдовзі бразилець оформив дубль, а влучні удари Родріго та Бензема встановили підсумковий результат.