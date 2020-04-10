Ажіотажний попит на продукти харчування, який спостерігався в Україні після введення карантину, почав знижуватися.

Про це йдеться в статті #Букв “Гречка і борошно вже є, а лимони? Чи будуть перебої з продуктами і як виросли ціни в супермаркетах”.

Так, ще наприкінці березня мережі супермаркетів почали піднімати ціни на базові продукти: наприклад, на “борщовий набір” (картоплю, капусту, цибулю, моркву), який подекуди подорожчав на 35-128 %, цукор, макаронні вироби, пшеничну крупу, гречку (подекуди на 51 %), борошно, яйця.

Спочатку українці кинулися в магазини запасатися продуктами на час карантину. Але в квітні вже спостерігається поступове зниження ажіотажу. Даний факт підтверджував і заступник міністра економіки України Тарас Висоцький.

За його словами, лише за тиждень істотно впали обсяги продажів цукру (-27 %), сала (-30 %) і вершкового масла (-50 %).

Що стосується ТОП-3 продуктів, навколо яких було найбільше дискусій в останні дні, то ажіотаж і реалізація теж знижується: гречка (-17 %), борошно (-10 %), цибуля (-22 %).

Зараз кілограм борошна в середньому в українських супермаркетах коштує 30 грн за кілограм, а кілограм цукру – 15-18 грн за кілограм (хоча ще кілька тижнів тому ціна на кілограм цукру іноді доходила до 23-24 грн за кілограм і більше).

У торгових мережах в коментарі #Буквам відзначили підвищення попиту на ключові групи товарів, проте запевнили, що ситуація сьогодні контрольована.