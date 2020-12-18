Про це заявила експертна організація StateWatch після аналізу звітів Державної аудиторської служби та Рахункової палати протягом 2019-20 років.
Серед інших корупційних ризиків виділені наступні:
- реалізація за додатковими угодами лісоматеріалів понад обсяги, визначені договорами;
- відсутність претензійної роботи з боржниками;
- різниця між цінами на дрова для населення та юридичних осіб;
- приховування фінансової інформації лісгоспами;
- приховування фінансової інформації біржами;
- підміна спеціалізованих торгів загальними аукціонами;
- підміна ґатунку деревини.
Зокрема, аналітики зазначили, що минулого року Брустурянське лісомисливське господарство на Закарпатті накопичило дебіторську заборгованість по 60 контрагентам в сумі 6 млн грн. Ця заборгованість виникла внаслідок відвантаження лісопродукції без попередньої оплати у розмірі 100%, як передбачено умовами договорів.
При аналітиці роботи Чернігівського лісового господарства зафіксували ризик штучного заниження ґатунку деревини під час її реалізації. Після цього експортери виготовляли з неї пиломатеріали високої якості. Внаслідок заниження ґатунку деревини лісгосп упустив вигоду на суму 3,2 млн грн.
Ізяславське лісове господарство Чернівецької области здійснило продаж деревини обсягом на 82,9% більше, ніж передбачено умовами договору за результатом аукціону.
Аналітики додали, що укладання лісгоспами прямих договорів без аукціонів призводить до зловживань на ринку. Міністерство довкілля вже підготувало необхідні зміни в постанову Кабміну № 1178 щодо проведення електронних аукціонів з продажу необробленої деревини. Це дозволить вивести весь ринок в єдину прозору систему аукціонів на основі Прозорро.Продажі.
Згідно з цією експериментальною постановою, понад 25% деревини повинні продаватися через Прозорро.Продажі.
“Система Прозорро.Продажі себе дуже добре показала на інших ринках, перш за все як інструмент побудови довіри між учасниками, – підкреслила заступниця міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Світлана Панаіотіді і продовжила, – ми підтримуємо Міндовкілля в тому, щоб поширити дію цієї постанови на 100% ринку”.
- Транснаціональну корпорацію IKEA звинуватили у використанні незаконно вирубаної в українських Карпатах деревини. Компанія пообіцяла перевірити інформацію щодо постачальників.
- Раніше повідомлялося, що в Харківській області чотирьох поліціянтів підозрюють у “кришуванні” незаконного вирубування деревини.
- У липні торік Володимир Зеленський під час наради в Харкові зателефонував голові Гутянського лісгоспу, якого звинуватили в причетності до масштабних вирубок лісу в регіоні, і призначив йому зустріч.