Реалізація деревини державними лісгоспами найчастіше відбувається за заниженими цінами та без авансування. Також укладаються прямі угоди без конкурсів.

Про це заявила експертна організація StateWatch після аналізу звітів Державної аудиторської служби та Рахункової палати протягом 2019-20 років.

Серед інших корупційних ризиків виділені наступні:

реалізація за додатковими угодами лісоматеріалів понад обсяги, визначені договорами;

відсутність претензійної роботи з боржниками;

різниця між цінами на дрова для населення та юридичних осіб;

приховування фінансової інформації лісгоспами;

приховування фінансової інформації біржами;

підміна спеціалізованих торгів загальними аукціонами;

підміна ґатунку деревини.

Зокрема, аналітики зазначили, що минулого року Брустурянське лісомисливське господарство на Закарпатті накопичило дебіторську заборгованість по 60 контрагентам в сумі 6 млн грн. Ця заборгованість виникла внаслідок відвантаження лісопродукції без попередньої оплати у розмірі 100%, як передбачено умовами договорів.

При аналітиці роботи Чернігівського лісового господарства зафіксували ризик штучного заниження ґатунку деревини під час її реалізації. Після цього експортери виготовляли з неї пиломатеріали високої якості. Внаслідок заниження ґатунку деревини лісгосп упустив вигоду на суму 3,2 млн грн.

Ізяславське лісове господарство Чернівецької области здійснило продаж деревини обсягом на 82,9% більше, ніж передбачено умовами договору за результатом аукціону.

Аналітики додали, що укладання лісгоспами прямих договорів без аукціонів призводить до зловживань на ринку. Міністерство довкілля вже підготувало необхідні зміни в постанову Кабміну № 1178 щодо проведення електронних аукціонів з продажу необробленої деревини. Це дозволить вивести весь ринок в єдину прозору систему аукціонів на основі Прозорро.Продажі.

Згідно з цією експериментальною постановою, понад 25% деревини повинні продаватися через Прозорро.Продажі.

“Система Прозорро.Продажі себе дуже добре показала на інших ринках, перш за все як інструмент побудови довіри між учасниками, – підкреслила заступниця міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Світлана Панаіотіді і продовжила, – ми підтримуємо Міндовкілля в тому, щоб поширити дію цієї постанови на 100% ринку”.