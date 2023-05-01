1 травня президент Анджей Дуда у спільній промові з прем’єр-міністром Матеушем Моравецьким з нагоди 19-ої річниці вступу Польщі до Європейського Союзу, заявив, що одним із пріоритетів під час головування у Раді Європи буде членство України у Євросоюзі.

Про це повідомляє RMF24.

Польща розпочне головування у Раді Європи у першому півріччі 2025 року, яке триватиме шість місяців.

Зміцнення трансатлантичних зв’язків, реальна дата прийняття України до Євроспільноти, відбудова України за підтримки ЄС, а також справедлива енергетична трансформація – це найважливіші завдання, які Польща хоче реалізувати через 1,5 року, коли розпочне своє головування в ЄС, – наголосив Дуда.

Я та прем’єр-міністр чудово знаємо, що означає довго чекати, що означає хотіти бути частиною вільного Заходу”, – зазначив глава Польщі.

Своєю чергою, Моравєцький додав, що головування припало на час дуже глибокої політичної та геополітичної кризи у світі.

Варто лиш згадати про агресію Росії проти України. Щоб це змінити, потрібна передусім сильна трансатлантична спільнота”, – заявив глава польського уряду.

Варто нагадати, що станом на 1 березня 2023 року 92% українців підтримують вступ України до Європейського Союзу та проголосували б за вступ до блоку.

Зауважимо, нещодавно речниця нижньої палати парламенту Чехії Маркета Пекарова-Адамова заявила, що країна підтримує вступ України до Євросоюзу та прагнення держави розпочати переговори щодо інтеграції у 2023 році.

Також Анджей Дуда висловив сподівання, що після завершення російсько-української війни Київ та Варшава зможуть створити військовий союз.

Раніше у спільній статті прем’єрів Польщі, Чехії та Словаччини для Foreign Affais лідери заявили, що протягом багатьох років Кремль систематично підривав міжнародну стабільність і безпеку, порушуючи міжнародне право, погрожуючи, застосовуючи силу, а також підриваючи демократичні інститути шляхом політичної та гібридної війни.

Очільники союзних урядів наголосили, що мир можливий лише на умовах України. Заморожування конфліктів є “улюбленим способом Росії” виграти час, вдаючи, що вона закінчує війну, яку сама розпочала. Та застерегли, що заморожений конфлікт не принесе стабільності, покращення безпеки чи економічних умов у довгостроковій перспективі.

Майбутнє європейської безпеки має ґрунтуватися на надійному фундаменті з НАТО як опорою трансатлантичної спільноти, яка підтримує демократичні цінності, співпрацю у сфері безпеки та мирне вирішення суперечок.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що місце України – в альянсі. Він повторив цю ж думки перед засіданням контактної групи з підтримки України в Рамштайні.