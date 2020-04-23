Люди досі з якоюсь настороженістю ставляться до можливості здійснення покупок через інтернет. Особливо це стосується садових пристосувань у вигляді саджанців, цибулин і насіння, адже якщо пригадати з вибором, можна отримати неякісний посадковий матеріал або не одержати його зовсім. Тому, перш ніж прийняти остаточне рішення з приводу співпраці, слід ознайомитися з відгуками реальних покупців. Якщо на порталі немає таких, це привід задуматися про надійність ресурсу.

Яскравим позитивним прикладом серйозної компанії є Агромаркет, адже всі представлені відгуки:

залишені дійсно клієнтами, адже після реєстрації на сайті, людина отримує можливість не тільки відстежувати своє замовлення, а й залишити текстове враження від співпраці;

дійсно інформативні і сприяють формуванню позитивного сервісу;

супроводжуються оціночною системою, тому кожен зацікавлений гість порталу може коротко подивитися на кількість задоволених і незадоволених замовників;

не приховані, і ознайомитися з ними можуть абсолютно всі бажаючі. Компанія нічого не намагається заховати і дозволяє побачити реальну картину без прикрас;

нерідко містять номер замовлення реального покупця, що є підтвердженням факту співпраці.

У разі необхідності або при бажанні отримати будь-які уточнення, користувач може задати питання по замовленню. Всіі відгуки про сайт Агромаркет реальні і тут немає ніяких накруток, адже сама компанія працює на ринку давно і зуміла за роки плідної праці створити собі позитивний імідж, що не потребує фейків. Більш того, відгуки дозволяють дізнатися про швидкість доставки, ввічливість та рівень кваліфікації менеджерів, а також про якість самого посадкового матеріалу і рівні упаковки продукції.

Іноді клієнти описують результат посадки і вирощування рослин, що також дозволяє переконатися в тому, що рослини адаптовані під українські особливості грунту і клімату. Серед відгуків можна знайти чимало задоволених коментарів від постійних покупців, які вже не перший рік довіряють Агромаркету і знову повертаються в списки клієнтів, що зробили замовлення. На даний момент на порталі опубліковано більше 550 сторінок відгуків, тому ознайомитися з основними особливостями співпраці буде нескладно.