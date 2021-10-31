Про це повідомляє пресслужба Чернівецької обласної державної адміністрації в Facebook.
Влада Чернівців нарікає на велику кількість хворих у відділеннях міських медичних закладів.
На сьогодні найвищі показники у Чернівецькій Міській лікарні № 4 та № 3 – 100% і 93% відповідно.
За минулу добу, 30 жовтня, в області госпіталізували 169 людей. Згідно зі словами директора Департаменту охорони здоров‘я Чернівецької ОДА Олега Чорного, в місті й раніше були такі високі показники, однак для вихідних це забагато. Завантаженість у госпітальних базах щодня збільшується, тож потрібно містяни захистили від хвороби себе та своїх близьких.
Олег Чорний нагадав, що вакцинація та дотримання норм карантину рятують життя.
Загалом у Чернівецькій області виявили 487 випадків COVID-19 за останню добу. Наразі область знаходиться у помаранчевій зоні карантину.
- Нагадаємо, що з 1 листопада Київ потрапив до червоної зони карантину. #Букви розповідали про обмеження, які встановлюються у зв’язку з цим.
- Раніше повідомлялося, що національна поліція співпрацюватиме з Міністерством охорони здоров’я у протидії коронавірусній хворобі COVID-19. Зокрема Нацполіція здійснюватиме рейди щодо дотримання карантину.