Реанімації усіх госпітальних баз Чернівців, де лікують хворих на COVID-19, завантажені на 100%.

Про це повідомляє пресслужба Чернівецької обласної державної адміністрації в Facebook.

Влада Чернівців нарікає на велику кількість хворих у відділеннях міських медичних закладів.

На сьогодні найвищі показники у Чернівецькій Міській лікарні № 4 та № 3 – 100% і 93% відповідно.

За минулу добу, 30 жовтня, в області госпіталізували 169 людей. Згідно зі словами директора Департаменту охорони здоров‘я Чернівецької ОДА Олега Чорного, в місті й раніше були такі високі показники, однак для вихідних це забагато. Завантаженість у госпітальних базах щодня збільшується, тож потрібно містяни захистили від хвороби себе та своїх близьких.

Олег Чорний нагадав, що вакцинація та дотримання норм карантину рятують життя.

Загалом у Чернівецькій області виявили 487 випадків COVID-19 за останню добу. Наразі область знаходиться у помаранчевій зоні карантину.