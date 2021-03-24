Речник міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко заявив, що персональні дані активістів, яких нібито ідентифікували на відеозаписах з акції протесту під ОПУ 20 березня, були оприлюднені "для профілактики".

Таку заяву речник зробив в етері телеканалу “Еспресо” ввечері середи.

Як повідомлялося раніше, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко публікував змонтоване відео з учасниками акції під Офісом президента. Фігурантів запису він назвав “купкою провокаторів”, які “підпалювали двері, били вікна, закликали до вчинення хуліганських дій”.

У відео Геращенко зазначені імена осіб, що нібито присутні на кадрах (їх упізнавали за одягом тощо). Один з чоловіків, названих на відео — Роман Ратушний — заперечив свою причетність до протиправних дій та вимагав від заступника міністра вибачень та спростування.

Зауважимо, що відео було опубліковано в той момент, коли тільки одній з названих на ньому осіб було вручено підозру. Ведучий перепитав речника, чи є нормальною практика оприлюднення персональних дані осіб, провина яких у будь-яких злочинах недоведена. Він відповів:

“Ми профілактично показали, що активні учасники встановлені, скільки б вони не ховалися під масками, під темною порою доби”.

На зауваження щодо негативного впливу таких публікацій на репутацію цих осіб, Шевченко заявив: “Послухайте, хай вони самі опікуються про свою репутацією”.

“Не завжди таке робиться (про оприлюднення персональних даних — ред.), але в цьому разі це було зроблено з профілактичною метою, щоб їх не підтримували інші особи”, — додав Шевченко.

Зауваження щодо правомірності таких дій з боку МВС речник проігнорував.

Акція під Офісом президента 20 березня: що відомо

20 березня, до дня народження ув’язненого активіста Сергія Стерненка під офісом президента у Києві відбулася акція протесту “Не чуєш? Побачиш”. Під час акції учасники кидали фаєри, петарди і шумові гранати, облили будівлю Офісу фарбою та залишили на її стінах надписи (“Лох”, “Аваков чорт”, “Волю політв’язням”, “1312”, “ACAB” тощо). Крім цього, протестувальники розбили скло у дверях будівлі ОПУ, підпалили табличку з написом Президент України і вхідні двері. Через це правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Будівлю ОПУ все ще відмивають від написів “1312”, “ACAB”, “ЛОХ”. На це, за попередніми оцінками експертів Офісу, треба щонайменше 2 млн гривень.

21-23 березня поліціянти оголосили про підозру в хуліганстві 5 учасникам акції. Це:

лідер руху “Гонор” Сергій Філімонов ;

; представник ГО “Гонор” Олексій Білковський ;

; ветеран АТО, письменник, співзасновник видання “Дім Химер” Владислав Гранецький-Стафійчук (Влад Сорд);

(Влад Сорд); ветеран АТО, активіст та лідеру ГО “Невідомий патріот” Євген Строкань;

Гаджимурадов Давид.

24 березня підозру також отримав активіст, голова громадської ініціативи “Захистимо Протасів Яр” Роман Ратушний. Він переконаний, що це — замовлення Офісу президента.

24 березня Печерський райсуд обрав запобіжний захід активісту, лідеру ГО “Невідомий патріот” Євгену Строканю. Його відправили під домашній арешт.

За словами Строканя, поліціянти вистежили його для вручення підозри, коли він рухався від Печерського суду, де відбувалася акція на підтримку іншого фігуранта справи щодо акції під ОПУ — Влада Сорда.

Влада Сорда теж відправили під домашній арешт.