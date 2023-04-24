Про це інформує CNN.
24 квітня під час селекторної наради із журналістами Пєсков заявив, що його син справді брав участь у війні.
Відповідаючи на запитання, чому той вирішив воювати у групі “Вагнер”, а не в регулярних військах Росії, Пєсков відповів, що це було рішення його сина, додавши, що він раніше служив у збройних силах РФ, виконуючи свій “конституційний обов’язок”.
Раніше Микола Пєсков зазначив в інтерв’ю пропагандистським ЗМІ, що нібито воював в Україні майже пів року і отримав медаль “За відвагу”. У CNN не змогли незалежно перевірити цю заяву.
Інтерв’ю Пєскова з’явилося після того, як очільник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин заявив, що син прессекретаря Кремля служив навідником у його найманців. Про який період часу мовилося, Пригожин не уточнив.
Він додав, що син Пєскова відпрацював “абсолютно нормально”, простим артилеристом – по коліно в багнюці – на РСЗВ “Ураган”.
Водночас у своєму відео Пригожин поскаржився, що у РФ почало з’являтися все більше приватних військових компаній.
Водночас у CNN зауважили, що Пригожин “має послужний список необґрунтованих заяв”, тож наразі неможливо перевірити його заяву.
- Відеохостинг YouTube видалив відеоролики приватної військової компанії “Вагнер” та канали на платформі, які їх розповсюджували, аби не популяризувати російські військові формування.
- Литовський Сейм одностайно ухвалив резолюцію, якою визнав російську приватну військову компанію “Вагнер” терористичною організацією.
- 26 січня міністерство фінансів США розширило санкції проти Російської Федерації та визнало російську приватну військову компанію “Вагнер” транснаціональною злочинною організацією.
- Колишні в’язні, яких було завербовано до приватної військової компанії Євгена Пригожина “Вагнер”, зізналися у розстрілах та вбивстві українців.