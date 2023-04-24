Речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив заяву свого старшого сина Миколи про те, що той був одним із найманців ПВК "Вагнер" ​​у війні проти України.

Про це інформує CNN.

24 квітня під час селекторної наради із журналістами Пєсков заявив, що його син справді брав участь у війні.

Відповідаючи на запитання, чому той вирішив воювати у групі “Вагнер”, а не в регулярних військах Росії, Пєсков відповів, що це було рішення його сина, додавши, що він раніше служив у збройних силах РФ, виконуючи свій “конституційний обов’язок”.

Раніше Микола Пєсков зазначив в інтерв’ю пропагандистським ЗМІ, що нібито воював в Україні майже пів року і отримав медаль “За відвагу”. У CNN не змогли незалежно перевірити цю заяву.

Інтерв’ю Пєскова з’явилося після того, як очільник ПВК “Вагнер” ​​Євген Пригожин заявив, що син прессекретаря Кремля служив навідником у його найманців. Про який період часу мовилося, Пригожин не уточнив.

Він додав, що син Пєскова відпрацював “абсолютно нормально”, простим артилеристом – по коліно в багнюці – на РСЗВ “Ураган”.

Водночас у своєму відео Пригожин поскаржився, що у РФ почало з’являтися все більше приватних військових компаній.

Водночас у CNN зауважили, що Пригожин “має послужний список необґрунтованих заяв”, тож наразі неможливо перевірити його заяву.