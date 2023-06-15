Виявлено, що деякі випущені ракети були без належних маркувань, що свідчить про проблеми з боєприпасами.

Джерело: речник Повітряних сил Юрій Ігнат під час брифінгу.

У Повітряних силах України зазначають, що Росія має проблеми з дефіцитом ракет. Зараз окупанти випускають боєприпаси, які були виготовлені у квітні або навіть травні.

“Ракети, які вони застосовували восени та взимку датовані кінцем літа. На них були бірочки, що їх виробництво було нещодавно від їх застосування і знаходження уламків. Зараз вже знаходять ракети, випущені буквально весною, там квітень чи навіть травень”, – повідомив Юрій Ігнат.

Проте, ворог продовжує виготовляти боєприпаси.

“А із поганих новин це те, що вони продовжують виготовляти. Тобто мають запчастини. І поставки, мабуть, таки тривають”, – додав речник Повітряних сил.