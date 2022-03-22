За словами речника президента РФ Дмитра Пєскова, Україна має право проводити референдуми, однак формати компромісів та миру з Росією обговорюватимуть офіційні делегації.

Про це повідомляє російська інформаційна агенція “РИА Новости”.

Пєсков також заявив, що у переговорному процесі двох сторін є певні “субстанції”, які так само важливі, як і внутрішньодержавні процеси, які, за його словами, “можуть бути”.

“Україна – це суверенна держава, і якісь там можуть і, напевно, мають бути внутрішньодержавні процедури. Але, крім цього, є ті субстанції, які знаходяться на столі переговорів двох делегацій”, — зазначив речник Путіна.

Він наголосив, що не може вдиратися та виносити ці субстанції на публіку, адже переговорний процес йде не так швидко, як би хотілося російській стороні.

“Я не можу вдиратися в деталі цих субстанцій. Ми переконані, що зараз винесення їх на публіку може лише завадити переговорному процесу, який і так іде набагато повільніше і менш змістовно, ніж нам хотілося б”, — сказав Пєсков.