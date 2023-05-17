Речник уряду Угорщини Золтан Ковач у власній колонці заявив, що Євросоюз і НАТО фактично стали стороною війни в Україні – через постачання зброї.

Відповідний блог Ковач опублікував на сайті About Hungary.

Свою колонку він назвав “Європейський Союз і НАТО де-факто стали стороною війни в Україні”. У ній речник уряду навів результати дослідження інституту Századvég, наближеного до угорського уряду. У ньому стверджується, що рішення ЄС фінансувати потреби України в летальному озброєнні та обладнанні “робить його фактичною стороною російсько-українського конфлікту, вказуючи на те, що Європейський Союз порушив ідеали та принципи своїх моральних засад”.

За його словами, постачання зброї Україні через Європейський фонд миру знаменує собою відхід ЄС від його попередніх цілей. На його думку, тепер блок “безпосередньо підтримує одну зі сторін конфлікту, підриваючи його попередній акцент на підтримці миру на своїй території”.

“Це моторошно нагадує приказку про те, що історія повторюється, оскільки в той час, як решта світу не розглядає зброю як можливе вирішення більшості конфліктів, Європа, яка колись була відправною точкою світових воєн, знову накопичує летальну зброю”, – йдеться у публікації речника угорського уряду.

Золтан Ковач звинуватив Європейський Союз у “дрейфуванні на межі війни” через те, що блок ставить глобальні інтереси вище за інтереси власної спільноти.

“Ось чому Угорщина, як і багато інших країн світу, виступає за мир. Тому що тільки мир є єдиним рішенням для успішного припинення кровопролиття і зупинки цього безглуздого насильства, що коштує життя тисячам людей”, – підкреслив речник уряду Віктора Орбана.