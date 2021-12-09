Прессекретар президента України Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров 9 грудня анонсував участь глави держави у саміті з президентом США Джо Байденом. Проте, в програмі заходу про виступ українського президента не йдеться

Про це повідомляють #Букви.

Анонсуючи сьогоднішні перемовини Байдена з Зеленським, прессекретар президента наголосив, що перед цим Володимир Зеленський візьме участь в “онлайн саміті за демократію”. Більше деталей він не надав.

Станом на 17:00 по Києву саміт триває вже три години, однак у програмі, опублікованій на сайті Державного департаменту США, досі немає президента України. У проміжку між 19:15 та 20:15 по Києву виступатиме єдина представниця України на саміті – Дар’я Каленюк, виконавча директорка та членкиня правління ГО “Центр протидії корупції”.

Коли виступатиме на саміті Володимир Зеленський і чи буде він там взагалі – невідомо. #Букви звернулися по коментар до Сергія Нікіфорова.

Нагадаємо, на саміт за демократію Вашингтон запросив 110 країн — там візьмуть участь лідери урядів, представники громадянського суспільства та приватного сектору. Росії, Китаю та Туреччини серед учасників заходу немає.

Розмова між президентами США та України, згідно зі словами речника Зеленського, розпочнеться о 19:30 за Київським часом. Її 7 грудня анонсував радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу в Білому домі, який відбувся після перемовин Джо Байдена з Володимиром Путіним. Під час відеодзвінка президенти двох країн обговорили низку тем, які торкаються відносин США і Росії. Байден висловив стурбованість російськими військовими діями на кордоні з Україною та пригрозив санкціями у разі ескалації конфлікту. Джо Байден також заявив, що виключає відряджання американських військ в Україну для захисту країни від російського вторгнення.

Як зауважив Салліван, розмова президентів України та США буде певним продовженням розмови Зеленського зі секретарем Держдепу Ентоні Блінкеном, що відбулася напередодні.