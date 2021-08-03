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Речник Зеленського про справу Чауса: Не ОПУ визначає, хто вестиме розслідування

Офіс президента не визначатиме орган, що розслідуватиме справу екссудді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса, якого після викрадення виявили на Вінниччині.

Вівторок, 3 серпня 2021, 17:31

Про це заявив речник президента Сергій Никифоров на брифінгу.

Зокрема, Никифорова запитали, чи стежить ОПУ за справою Чауса, а також хто має її розслідувати, оскільки щодо цього досі сперечаються Національне антикорупційне бюро та Служба безпеки України.

Никифоров уникнув прямої відповіді на питання про те, чи стежать на Банковій за ситуацією з екссуддею. При цьому він відповів, що орган, який здійснюватиме розслідування, має визначати прокуратура.

“Точно не Офіс президента має визначати, хто повинен розслідувати справу Чауса. Тут треба розділяти: є події 2016 року й далі, і є останні оновлення. Тобто, за подіями 2016-го, здається, НАБУ (має вести розслідування, – ред.), але за подіями останніми – викрадення, перевезення через кордон – можливо, СБУ. Але, ще раз наголошую, що це не Офіс президента має визначати”, – заявив Никифоров.

Згодом речника Зеленського знову попросили прокоментувати, як на Банковій оцінюють ситуацію навколо Чауса, зокрема реакцію Молдови та звинувачення у тому, що екссуддю могли викрасти працівники українських спецслужб. Однак Никифоров зауважив, що “це питання не до Офісу президента”.

“Ми не даватимемо свою оцінку тому, про що ви згадали”, – заявив він.

Як сповіщалося, колишнього суддю Миколу Чауса, якого викрали у Молдові, несподівано знайшли на Вінниччині 30 липня. Адвокати колишнього судді три доби не могли знайти підзахисного і поспілкуватися з ним.

Миколу Чауса мали затримати працівники Національного антикорупційного бюро. Однак він був перехоплений Службою безпеки. НАБУ намагалося забрати екссуддю в СБУ, зокрема, на вулицях Києва була погоня. Детальніше про ці події — в матеріалі “Битва за Чауса – що це було і що далі”.

Службі безпеки почали висувати звинувачення у викраденні судді. Там відкинули звинувачення і переконували, що діяли в межах повноважень. СБУ висміяли в соцмережах через таке пояснення.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що “ця історія точно не має відношення до Офісу президента”.

2 серпня народний депутат, колишній член фракції “Слуги народу” Гео Лерос заявив, що президент Володимир Зеленський зустрічався з Миколою Чаусом, якого нещодавно виявили на Вінниччині після викрадення.

Речник президента Сергій Никифоров заявив: “Президент України не зустрічався зі суддею Чаусом”.

Сьогодні стало відомо, що Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повторно вимагає, щоб Служба безпеки України (СБУ) передала детективам екссуддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса.

Хто такий Чаус?

Микола Чаус — екссуддя Дніпровського райсуду Києва, відомий тим, що ухвалював рішення проти Автомайдану і підлягав люстрації, але люстрований не був.

9 серпня 2016 року детективи НАБУ зловили Миколу Чауса на хабарі в $150 тисяч. На місці передачі хабаря вилучили скляну банку, куди суддя сховав гроші. Суддю не затримали, оскільки, згідно з Конституцією, у нього був суддівський імунітет.

Вища рада правосуддя 28 листопада 2017 року звільнила Миколу Чауса з посади судді Дніпровського районного суду Києва. У жовтні того ж року Інтерпол оголосив Чауса в розшук.

Відтоді він перебував у Молдові. 11 липня 2020 року президент України Володимир Зеленський попросив уряд Молдови посприяти екстрадиції Миколи Чауса.

Викрадення Чауса

3 квітня адвокат Чауса Юліан Балан розповів, що його клієнта викрала група невідомих озброєних чоловіків. На це відреагувала президентка Молдови Мая Санду.

Також було опубліковано відео, на якому, як передбачається, зафіксовано момент викрадення. Згодом ЗМІ Молдови із посиланням на Telegram-канал “Індекс”, що наближений до молдавських соціалістів, заявили, що Чауса вивезли до України на авто Toyota RAV 4, яке, як заявлено, належить посольству України.

Потім той самий канал повідомив, що нібито за кермом Toyota RAV 4 знаходився військовий аташе посольства Сергій Сметанюк, мандат якого закінчується 9 квітня. Молдова попросила Україну зняти з нього дипломатичний імунітет.

Детальніше про обставини викрадення і можливих причетних — в матеріалі #Букв.

  • Українська агенція журналістських розслідувань “Слідство.Інфо” та спільнота молдовських журналістів-розслідувачів RISE Moldova оприлюднили докази причетності українських силовиків до викрадення київського екссудді Миколи Чауса.
  • В липні стало відомо, що Молдова завершила розслідування справи щодо викрадення Миколи Чауса. За словами генерального прокурора Молдови Олександр Стояногло, правоохоронці “визначили людей зі спецструктур в Україні, які також брали участь” у викраденні.
Теги: Микола Чаус, ОПУ, Сергій Никифоров

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