Про це повідомляє американське видання CNN.

За кілька днів до цього коронавірус виявили у членів родини Джен Псакі. Саме тому вона прийняла рішення не їхати на саміт G20 в Рим із президентом США Джо Байденом.

Востаннє Псакі бачилася з Байденом 26 жовтня на вулиці, тоді на речниці була маска.

“У середу погодивши це питання з вищим керівництвом Білого дому та медичною командою, я прийняла рішення не їхати з президентом у закордонну поїздку через надзвичайну ситуацію в родині – члени моєї сім’ї мають позитивні результати на COVID-19”, – йдеться у заяві Джен Псакі.

“Відтоді я помістилася на карантин і отримувала негативні результати (ПЛР) на COVID-19 у середу, четвер, п’ятницю та суботу. Проте сьогодні у мене був позитивний тест на COVID-19”, – додала прессекретарка Білого дому.

Джен Псакі двічі вакцинувалася проти COVID-19 і зараз має легкі симптоми захворювання. Вона почуває себе добре та продовжує працювати дистанційно. Речниця Білого дому планує повернутися до роботи після закінчення десятиденного карантину після негативного експрес-тесту.