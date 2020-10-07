Нобелівську премію з хімії у 2020 році присудили вченим, які займалися розробкою методу редагування генома.

#Букви розповідають, як ця технологія може змінити майбутнє людства.

Так, вчені Еммануель Шарпентьє і Дженніфер Дудна, які отримали нагороду, відкрили один з найгостріших інструментів генної технології, так звані генетичні ножиці CRISPR/Cas9. Використовуючи їх, дослідники можуть змінювати ДНК тварин, рослин і мікроорганізмів з надзвичайно високою точністю.

Що таке технологія CRISPR?

CRISPR (короткі паліндромні повтори, регулярно розташовані групами) — це прямі повтори та унікальні послідовності в ДНК бактерій і архей, що розділяють їх. Вони спільно з асоційованими генами (Cas) забезпечують захист клітини від чужорідних генетичних елементів (бактеріофагів, плазмід).

Повтори довжиною від 24 до 48 пар нуклеотидів мають бівалентну симетрію, але, як правило, не є істинними паліндромами. Вони розділені варіабельними ділянками ДНК, спейсерами, приблизно однакової довжини. Спейсери відповідають по нуклеотидній послідовності певним фрагментам ДНК чужорідних генетичних елементів (протоспейсерам).

Технологія CRISPR заснована на елементі захисної системи бактерій, яку біологи пристосували для внесення змін в ДНК рослин, тварин і людей. Технологія дозволяє внести поправки всього за кілька днів.

Чим корисна технологія CRISPR?

Сільське господарство

CRISPR дозволяє поліпшити сільськогосподарські культури, зробивши їх більш поживними, смачними і стійкими.

Технологія також може збільшити врожайність певних рослин, змінити їх розмір і колір.

Крім того, за допомогою CRISPR можна розвинути стійкість сільськогосподарських рослин до хвороб, паразитів і кліматичних умов.

Лікування спадкових захворювань

За допомогою CRISPR можна вилікувати моногенні генетичні захворювання, такі як – гемофілія, муковісцидоз, лейкемія та інші.

У перспективі технологія також зможе боротися з генами мутації, які відповідальні за ряд захворювань.

Боротьба з невиліковними хворобами

Очікується, що технологія допоможе боротися з величезною кількістю невиліковних хвороб, серед яких кістозний фіброз, хвороба Хантінгтона, ВІЛ / СНІД, м’язова дистрофія і мутації BRCA-1 і 2, пов’язані з раком молочної залози і яєчників.

Перші в світі «генетично модифіковані» діти та реакція наукової спільноти на редагування ДНК людини

У 2018 році китайський вчений з Південного науково-технологічного університету в Шеньчжень заявив про те, що в листопаді того ж року народилися перші в світі генетично модифіковані близнюки.

Вчений використовував технологію CRISPR, і діти повинні мати імунітет до ВІЛ. Йдеться про ген CCR5, зміна якого має знизити ризик інфікування ВІЛ. Зазначалося, що дівчатка-близнята, які отримали імена Нана і Лулу, абсолютно здорові.

Заяви Цзянькуя не знайшли підтвердження. Але, тим не менше, сотні вчених з десятків країн бурхливо обговорювали дану тему на триденному саміті, організованому Академією наук в Гонконзі, британським Королівським співтовариством, Національною академією наук США і Національною медичною академією США.

Редагування ДНК людини тривалий час було під забороною, тому що вважалося небезпечним і здатним привести до появи “дизайнерських дітей”. Але все більше вчених схиляються до думки, що колись буде етично редагувати гени.

Кілька вчених вже редагували людські ембріони в своїх лабораторіях, щоб довести безпечність та ефективність процедури. Але оскільки протоколи безпеки поки нечітко прописані, більшість біологів та біоетики вважають, що такі процедури проводити дуже рано. Редагування може привести до мутацій, які створять проблеми зі здоров’ям, що проявляться або негайно, або через покоління.

Деякі вважають, що важко відрізнити медичне редагування генів від спроб створити поліпшену людину. Тому вони проти будь-яких спроб в зазначеному напрямку.