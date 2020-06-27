Редакція Wonderzine заявила про погрози з боку телеведучої Ксенії Собчак через колонку про її расистські жарти.

Про це йдеться в заяві редакції Wonderzine.

17 червня видання Wonderzine опублікувало колонку, в якій Таратута розкритикувала Собчак за її висловлювання про расизм, американські протести та дискримінацію. Після цього Собчак зв’язалася з головним редактором Юлією Таратутою. “Розмова була мирною, і телеведуча навіть намагалася посперечатися про расизм, цього разу усно”, – уточнює Wonderzine.

За словами головного редактора, Собчак звинуватила її в публікації замовного матеріалу після того, як німецький автоконцерн Audi розірвав рекламний контракт з телеведучою через звинувачення в расизмі.

Редакція Wonderzine також опублікувала повідомлення, яке Собчак відправила Таратуті: “Скоро дізнаєшся. Я просто так це б*****во не залишу. Такої гидоти я від тебе не чекала. Все повернеться, як співається в пісні Дмитра Малікова!) І це не погроза – це просто пісня, коли що”.

В Wonderzine заявили, що вважають таке повідомлення погрозою і тому “вирішили зробити наміри телеведучої публічними”.

“Мова погроз не здається нам допустимою, доречною і взагалі можливим способом ведення діалогу”, – зазначили у виданні.

Згодом Ксенія Собчак відповіла на заяву Wonderzine у своєму Telegram. Вона звинуватила редакторку в публікації приватного листування і закликала її зайнятися “справжньою журналістикою, а не нескінченним наглядом”. Також Собчак вибачилася “за емоційні висловлювання в особистому листуванні”.