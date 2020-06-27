Про це йдеться в заяві редакції Wonderzine.
17 червня видання Wonderzine опублікувало колонку, в якій Таратута розкритикувала Собчак за її висловлювання про расизм, американські протести та дискримінацію. Після цього Собчак зв’язалася з головним редактором Юлією Таратутою. “Розмова була мирною, і телеведуча навіть намагалася посперечатися про расизм, цього разу усно”, – уточнює Wonderzine.
За словами головного редактора, Собчак звинуватила її в публікації замовного матеріалу після того, як німецький автоконцерн Audi розірвав рекламний контракт з телеведучою через звинувачення в расизмі.
Редакція Wonderzine також опублікувала повідомлення, яке Собчак відправила Таратуті: “Скоро дізнаєшся. Я просто так це б*****во не залишу. Такої гидоти я від тебе не чекала. Все повернеться, як співається в пісні Дмитра Малікова!) І це не погроза – це просто пісня, коли що”.
В Wonderzine заявили, що вважають таке повідомлення погрозою і тому “вирішили зробити наміри телеведучої публічними”.
“Мова погроз не здається нам допустимою, доречною і взагалі можливим способом ведення діалогу”, – зазначили у виданні.
Згодом Ксенія Собчак відповіла на заяву Wonderzine у своєму Telegram. Вона звинуватила редакторку в публікації приватного листування і закликала її зайнятися “справжньою журналістикою, а не нескінченним наглядом”. Також Собчак вибачилася “за емоційні висловлювання в особистому листуванні”.
- Автомобільна компанія Audi прийняла рішення про розрив рекламного контракту з Ксенією Собчак.
- Deutsche Welle пов’язує реакцію Audi з повідомленням, яке Собчак опублікувала у своєму Instagram 7 червня. Йшлося про відео з підписом “Міннеаполіс, я з тобою. Дивитися зі звуком”. На тлі чорного екрану там звучала пісня “Убили негра” групи “Заборонені барабанщики”. Зараз в Instagram Собчак цього відео немає.
- Пізніше Собчак заявила, що це був жарт в рамках шоу Comment Out, в якому зіркам пропонується виконувати різні провокаційні завдання. Собчак співпрацювала з Audi вісім років, вона була рекламним обличчям бренду в Росії.
- Ксенія Собчак подає позов проти німецького видання Business Insider через опубліковану статті про висловлювання російської телеведучої щодо темношкірих. Стаття, про яку йде мова, вийшла в німецькій версії Business Insider 24 червня. Вона називається “Наступний скандал з Volkswagen після расистської реклами: посол російського бренду Audi називає чорношкірих “дурними і ледачими”.